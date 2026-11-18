Peste jumătate dintre români (51,7%) pun asigurarea securității și a ordinii publice pe primul loc, în timp ce 42.3% dintre respondenți consideră că, pentru societatea românească, este mai importantă protejarea libertăților și drepturilor individuale, chiar dacă unele riscuri de securitate cresc, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026.

Întrebați ce consideră mai important pentru societatea românească, 42,3% dintre respondenți au indicat protejarea libertăților și drepturilor individuale, chiar dacă unele riscuri de securitate cresc. De cealaltă parte, 51,7% au pus pe primul loc asigurarea securității și ordinii publice, chiar dacă unele drepturi și libertăți sunt restrânse.

Ponderea non-răspunsurilor este de 6%.

„Sunt de părere că protejarea libertăților și drepturilor individuale, chiar dacă unele riscuri de securitate cresc, este cea mai importantă prioritate pentru societatea românească într-un procent semnificativ mai ridicat decât restul eșantionului: votanții USR și AUR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București, utilizatorii Instagram, angajații din sectorul privat.

Votanții PSD și PNL, persoanele de peste 60 de ani și locuitorii din urbanul mare consideră într-o proporție mult mai mare decât media că asigurarea securității și ordinii publice, chiar dacă unele drepturi și libertăți individuale sunt restrânse este cea mai importantă prioritate pentru societatea românească”, arată sondajul.

„Rezultatul sugerează că, în fața riscurilor, o parte importantă a populației este dispusă să accepte limitări ale libertății în schimbul ordinii și al securității. Atenție, vorbim despre limitări, nu despre anularea drepturilor și libertăților. Societatea este aproape împărțită în două, ceea ce arată că echilibrul dintre libertate și siguranță reprezintă o tensiune importantă în sistemul de valori al românilor. Pe de altă parte, diferențele dintre generații evidențiază două moduri distincte de raportare la societate: tinerii acordă mai multă importanță libertății individuale, în timp ce persoanele mai în vârstă prioritizează securitatea și ordinea. Preferința pentru libertate sau securitate nu urmează strict delimitările politice, fiind prezentă în proporții importante în toate electoratele. Această distribuție arată că raportarea la drepturi și siguranță reflectă diferențe de valori care depășesc apartenența politică și pot influența atitudinile față de autoritatea statului”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI - CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

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Editor : A.M.G.