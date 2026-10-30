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Peste o treime dintre părinții români plecați la muncă în străinătate spun că relația cu copiii s-a răcit

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Foto: Getty Images
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Din articol
Ce le lipsește cel mai mult copiilor Distanța și programul de muncă, principalele obstacole Aproape 42% vor să revină definitiv în România

Un procent de 41,7% dintre părinții români care lucrează în străinătate și au copiii rămași în țară intenționează să revină definitiv în România în următorii ani, în timp ce peste o treime spun că relația cu cei mici s-a răcit după plecare. Aproape unul din trei părinți comunică mai rar decât zilnic cu propriul copil, arată o cercetare realizată de Salvați Copiii România, prin proiectul „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”.

Potrivit studiului, 35,7% dintre părinții chestionați afirmă că relația cu copiii lor a devenit mai distantă după ce au plecat la muncă în străinătate, spune comunicatul de presă al organizației neguvernamentale Salvați Copii România. În plus, 31,2% comunică cu aceștia mai rar decât în fiecare zi.

Cercetarea a fost realizată în perioada septembrie-octombrie 2026, în rândul a 1.005 părinți români care lucrează în opt state europene și ai căror copii, cu vârste între 0 și 17 ani, au rămas în România.

Ce le lipsește cel mai mult copiilor

Întrebați ce consideră că le lipsește cel mai mult copiilor în relația cu ei, 40,5% dintre părinți au indicat timpul petrecut împreună, iar 31,3% au menționat dragostea și afecțiunea manifestate direct. Participarea la momentele importante din viața copilului a fost indicată de 14% dintre respondenți, iar sprijinul în problemele cotidiene, de 6%.

Doar 2% consideră că absența lor nu produce nicio lipsă în relația cu copilul.

Răspunsurile libere ale părinților reflectă dificultatea separării. „Eu. Îl iubesc mult și de abia aștept să mă întorc la el. Este greu aici, dar ne descurcăm cum se poate”, a răspuns unul dintre participanții la studiu. Un alt părinte a spus că îi lipsește copilului „umărul pe care poate să plângă când se întoarce de la școală”.

Mai puțin de patru din zece părinți, respectiv 39%, consideră că îi pot oferi copilului sprijin emoțional chiar dacă se află la distanță. Alți 21% spun că nu pot face acest lucru, în timp ce 40% nu au exprimat nici acord, nici dezacord față de această afirmație. Totodată, 15% dintre părinți consideră că propriul copil nu apelează la ei atunci când are nevoie de sprijin.

„Este crucial ca programul dedicat acestor copii să fie unul integrat și să includă mereu părintele, unul dintre elementele esențiale fiind acela de a prezerva relația părinte-copil și de a încuraja comunicarea, în pofida distanței fizice”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Salvați Copiii România.

Distanța și programul de muncă, principalele obstacole

Implicarea părinților în viața copiilor este îngreunată de distanța fizică, indicată de 79,3% dintre respondenți, de programul de muncă (55,8%) și de costurile deplasărilor în România (48,6%).

Mai mult de jumătate dintre părinții participanți la cercetare (54,2%) spun că nu sunt în contact direct cu școala sau grădinița copilului. De asemenea, 15% declară că se implică în mică măsură sau deloc în deciziile privind educația și școala, iar 17% în cele legate de sănătatea copilului.

Aproape jumătate dintre părinți (48,8%) spun că nu au persoane sau grupuri la care să poată apela pentru ajutor în țara în care lucrează. Dintre cei care au o rețea de sprijin, cei mai mulți se bazează pe prieteni români (73,4%) și pe familie sau rude (49,5%).

Aproape 42% vor să revină definitiv în România

În ceea ce privește planurile de viitor, 41,7% dintre părinții chestionați intenționează să revină definitiv în România în următorii ani. Alți 27,6% nu au în plan întoarcerea, iar 30,8% nu au luat încă o decizie.

Principalul motiv care i-ar determina să revină este dorința de a fi alături de copil și familie, menționată de 85,4% dintre cei care intenționează să se întoarcă. Un loc de muncă suficient de bine plătit în România este indicat de 72,1%, în timp ce îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație este menționată de aproximativ 30% dintre respondenți.

Dintre părinții care nu intenționează să revină definitiv în țară, 35,4% spun că au în plan să se stabilească împreună cu copilul în statul în care lucrează, în următorii doi ani.

Studiul arată și că migrația pentru muncă are, pentru mulți părinți, un caracter de durată: 55% se află în actuala perioadă de muncă în străinătate de cel puțin trei ani, iar un sfert au depășit cinci ani.

Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”, derulat de Organizația Salvați Copiii și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Studiul a inclus părinți care lucrează în Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Franța, Irlanda, Austria și Belgia. Eșantionul de 1.005 respondenți are o marjă de eroare de +/-3%, la un interval de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu

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