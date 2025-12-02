Petarde interzise în Lege vândute „la liber” pe internet. Poliția susținea în noiembrie că „acordă o atenție deosebită” mediului online

Deși în acest an a fost adoptată o Lege care interzice comercializarea petardelor, cu excepția celor din categoria F1 (cum ar fi artificiile de brad), la doar o căutare pe Google distanță există mai multe site-uri care comercializează, încă, la liber articole pirotehnice.

Legea intrată în vigoare în acest an permite cetățenilor care au împlinit 16 ani să dețină și să utilizeze numai articole pirotehnice din categoria F1 (cum ar fi artificii de brad, focuri și bețișoare sau pocnitori pentru petreceri).

„Acestea prezintă un risc căzut și de zgomot și de pericol”, după cum a explicat Angelo Badea, specialist IGPR la Digi24.

În cazul altor categorii, precum F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, s-a interzis utilizarea lor „fără drept”, adică de către cineva care nu este pirotehnician autorizat.

În ultimii ani, sute de persoane, inclusiv copii, au ajuns la spital după ce s-au accidentat cu petarde, în timp ce zgomotele puternice produse de aceste obiecte pirotehnice afectează fără rost animalele.

Potrivit noii Legi, „prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea” de astfel de articole pirotehnice, din categoriile meționate mai sus, au devenit infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la cinci ani.

„Acele pocnitori și petarde pe care noi le auzeam erau permise publicului larg care avea vârsta de peste 18 ani (n.r. în Legea care între timp a fost schimbată), dar nu erau în scopuri de divertisment, ci într-un scop tehnic. De exemplu, pentru îndepărtarea animalelor sălbatice sau animalelor periculoase, numai că erau folosite într-adevăr între blocuri și produceau acele răniri grave sau zgomot”, potrivit specialistului IGPR.

Petarde la liber pe internet

Pe internet, însă, situația e diferită. La o simplă căutare pe Google se găsesc mai multe site-uri care încă nu s-au actualizat cu noua Lege și care comercializează „la liber” articole pirotehnice interzise.

Numele site-urilor analizate de Digi24.ro nu au fost date publicității pentru a nu încuraja comerțul de articole pirotehnice interzise.

Aceste site-uri analizate de Digi24.ro îți cer, practic, doar să confirmi (fără nicio dovadă) că ai peste 18 ani pentru a comanda.

Mai mult, pe un site, în categoria termeni și condiții, vânzătorul încearcă să evite atragerea răspunderii, menționând că, „prin solicitarea înregistrării sau prin comanda cumpărătorului, cumpărătorul confirmă că au fost îndeplinite condițiile de cumpărare prevăzute” într-o Lege din 2015.

Aceste site-uri nu sunt actualizate, practic, cu Legea din 2025, ci țin cont de reglementarea precedentă, care îți dădea voie să cumperi articole din categoria F1 la 15 ani, articole din categoria F2 la 18 ani și articole din categoria F3 la 21 de ani.

Unul dintre aceste site-uri este deținut de un magazin originar în Cehia. Se pot comanda de pe acest site mai multe articole pirotehnice interzise.

De exemplu, reporterul Digi24.ro a putut comanda, fără restricții, 20 de bucăți de petardă PXP315, inclusă în categoria F3 (interzisă, conform noii Legi), cu plata la curier. Imediat după emiterea facturii, comanda a fost anulată.

Pe un alt site, reporterul Digi24.ro a reușit, fără restricții, să ajungă în zona de „check-out” pentru a comanda două seturi de petarde FP3.

Al treilea site descoperit de Digi24.ro, care comercializează petarde din categoria F4 (catalogate „de mare risc”), nu te lasă să comanzi direct, ci te pune să iei legătura cu reprezentantul site-ului. Acesta se promovează și pe Facebook.

După ce este contactat pe aplicația de mesagerie Whatsapp, acesta furnizează detaliile de livrare.

În același timp, există și site-uri care s-au conformat noii Legi și care comercializează, la liber, doar petarde din categoria F1.

Poliția acordă „o atenție deosebită” mediului online

Poliția Română a subliniat într-un răspuns transmis pentru Digi24.ro în noiembrie că desfășoară planul de acțiune „Pirotehnic” până pe 5 ianuarie 2026.

Potrivit IGPR, acest plan are ca obiectiv creșterea siguranței cetățeanului prin prevenirea, constatarea și combaterea evenimentelor generate de nerespectarea legii.

Sunt vizate fapte precum deținerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea și utilizarea ilegală a articolelor pirotehnice, atât de către persoane fizice, cât și de către persoane juridice.

Polițiștii subliniau că verifică operatorii economici și persoanele care comercializează materiale pirotehnice în complexuri comerciale, piețe, târguri, dar și gări, porturi sau aeroporturi.

„O atenție deosebită este acordată vânzărilor online, acolo unde autoritățile monitorizează platformele de comerț electronic și livrările prin firmele de curierat, pentru identificarea celor care pun în circulație articole interzise”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române pentru Digi24.ro, la finalul lunii noiembrie.

Site-urile analizate de Digi24.ro comercializează aceste materiale pirotehnice la început de decembrie.