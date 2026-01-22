Petiție online pentru bucureșteni: cerem apă caldă și căldură în parametri normali! „ Nu mai vrem explicații, vrem soluții”

O femeie din București a avut inițiativa de a face o petiție online în care cere Primăriei Capitalei și companiilor Termoenergetica și Elcen furnizarea de apă caldă și căldură la parametri normali.

Cristina Dirnea spune în petiție: „Caloriferele sunt reci sau călâi, iar la robinet curge apă rece sau doar călâie. Plătim apă caldă, dar curge rece. Lăsăm robinetul să meargă cu speranța că se încălzește, în timp ce facturile continuă să vină. Nu mai vrem explicații, vrem soluții”, scrie inițiatoarea petiției .

Prin petiție se cere Primăriei Municipiului București și Termoenergetica:

1. Să comunice transparent care sunt cauzele reale ale defecțiunilor și termenul concret de remediere;

2. Să publice zilnic situația reală a blocurilor fără agent termic în parametri normali;

3. Să dispună măsuri clare pentru restabilirea furnizării de apă caldă și căldură;

4. Să ofere compensații locatarilor care, deși plătesc apă caldă, primesc doar apă rece.

Petiția poate fi consultată AICI.

Editor : Sebastian Eduard