Live TV

Petiție semnată de 45.000 de oameni pentru revocarea șefei CSM, Elena Costache. Printre argumentele invocate: acţiunile de „intimidare”

Data publicării:
LOGO CSM
CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Aproape 46.000 de persoane au semnat o petiţie iniţiată de Declic prin care cer Adunărilor Generale ale Curţilor de Apel din România să o revoce pe şefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache. Printre argumentele invocate de petiţionari se numără acţiunile de „intimidare” ale CSM din ultima perioadă, inclusiv anunţul privind plângerea penală la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, dar şi lipsa de reacţie a Consiliului faţă de „decizii cel puţin controversate ale instanţelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupţi”.

În petiţia lansată marţi şi care a adunat, în doar o zi, peste 45.700 de semnături se solicită Adunărilor Generale ale celor 15 Curţi de Apel din România să o revoce din Consiliul Superior al Magistraturii pe preşedinta CSM, Elena Costache, potrivit News.ro.

„CSM şi-a pierdut rolul de garant al independenţei justiţiei. Consiliul, prin preşedinta sa, Elena Costache, apelează la metode de intimidare pentru a-şi apăra pensiile speciale, însă nu intervine când marile dosare de corupţie sunt închise pe bandă rulantă şi magistraţii oneşti sunt hărţuiţi. Cel mai recent act de intimidare este plângerea penală făcută Oanei Gheorghiu, după declaraţiile privind pensiile speciale”, se arată în petiţie.

În document se argumentează că în ultimele săptămâni CSM a avut frecvente poziţionări, aproape zilnic, împotriva persoanelor publice sau organizaţiilor civice care au cerut reformarea sistemului de pensii speciale sau revocarea Liei Savonea de la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

„Consiliul a devenit principalul instrument de intimidare, prin plângeri penale împotriva tuturor celor care contestă sistemul privilegiilor din justiţie. Este cazul Oanei Gheorghiu, vicepremier în Guvern, împotriva căreia s-a redactat o plângere fără temei juridic. Prin acest demers, CSM îi avertizează pe toţi cei care îndrăznesc să ceară reformarea şi tăierea pensiilor speciale că vor putea să fie anchetaţi penal. Pe de altă parte, în ultimele luni, CSM nu a avut nicio reacţie publică referitoare la decizii cel puţin controversate ale instanţelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupţi. Consiliul condus de Elena Costache nu a avut nicio problemă când un complet de judecători de la Înalta Curte a fost recuzat şi înlocuit cu un altul, într-un mare dosar de corupţie, doar pentru că voia să ceară un punct de vedere la Curtea Europeană de Justiţie”, sunt argumente invocate în petiţie.

Semnatarii acestei petiţii consideră că judecătorii şi judecătoarele din Curţile de Apel care au ales-o pe Elena Costache în CSM „au datoria să voteze acum revocarea ei din Consiliu”, subliniind că este important ca magistraţii oneşti să ia atitudine şi să nu rămână tăcuţi, în timp ce justiţia „este distrusă chiar de la vârful ei”.

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au anunţat, luni, că au depus plângere pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu care a spus că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le-a transmis acestora că până acum ”au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

Un val de reacţii a urmat anunţului CSM, de la oameni din justiţie care au anunţat că susţin demersul, până la profesionişti în drept care au arătat că acesta este neîntemeiat.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în cazul Oanei Gheorghiu, şeful statului catalogând drept „exagerată” reacţia CSM.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
1
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
2
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
Pașaport rusesc
3
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
sediul Curtea Europeană de Justiție
4
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
5
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Digi Sport
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Rezultat nul după ședința de la Cotroceni: nicio concluzie clară a...
donald trump
Cum îl apără Casa Albă pe Donald Trump, după ce democrații au...
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la...
Mission AIGLE - CINCU - Roumanie
Scenariul atacării unui stat NATO. Exercițiu de amploare în România...
Ultimele știri
Doi oameni care săpau un şanţ, în Prahova, au fost prinşi la 5 metri sub pământ. Bărbații au murit, în ciuda eforturilor salvatorilor
DNA: Un primar din Neamț a fost reținut pentru luare de mită. O firmă i-a construit gratuit o casă, vândută de acesta cu 150.000 euro
Kenya recunoaște că peste 200 dintre cetățenii săi luptă pentru Rusia în Ucraina. Mulți dintre ei ar fi fost înșelați de recrutori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicuşor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari
Președintele USR Dominic Fritz
Dominic Fritz, despre pensiile magistraților: „Tot ce trebuie este un singur vot la CCR pentru a trece această reformă”
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepreședintele CSM, despre cazul Gheorghiu: A depășit linia roșie a unei declarații politice. Sesizarea penală nu e act de inculpare
Radu Marinescu.
Radu Marinescu: Nu am primit plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu. Ca membru al Consiliului, nu am semnat
oana gheorghiu 2
O scrisoare deschisă a mai multor ONG-uri în sprijinul Oanei Gheorghiu a strâns peste 8.000 de semnături
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cum arată apartamentul pe care Nadia Comăneci îl are în Los Angeles. Casa faimoasei gimnaste a costat...
Adevărul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru...
Playtech
De când intră în vigoare noua valoare a tichetelor de masă. Angajații vor primi 45 de lei pe zi
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Un pilot fără calificare a zburat luni de zile cu pasageri prin Europa după ce și-a falsificat certificatele
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...