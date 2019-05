"Pilele", cea mai mare frică a angajatului român

Pierderea unui loc de muncă în faţa unei alte persoane care are pile. Este cea mai mare frică a angajatului român, spun specialiştii. românilor. Studiile arată că persoanele care ajung în situaţia de a-şi căuta un nou serviciu dezvoltă diverse temeri.

22% dintre români cred că job-ul lor de vis va fi luat de cineva cu "pile" sau că cv-ul lor nu este destul de stufos pentru a-l convinge pe angajator. Acelaşi studiu arată că mai mult de jumătate dintre românii care îşi caută job se tem cel mai mult de lipsa unui feedback din partea angajatorului, după interviu.

„O altă temere ar fi să nu fiu acceptată la interviu, mai există şi "şansa" asta. Doar răspuns: " ne pare rău nu sunteţi eligibilă pentru postul nostru", da, mi s-a întâmplat şi asta”.

„Nu mi s-a întămplat niciodată să mă duc la un interviu şi să ştiu că n-o să-l iau sau să am impresia că nu o să-l iau pentru că altcineva cunoaşte pe altcineva de acolo, dar am mai auzit de astfel de situaţii”.

21% dintre români s-au lovit şi de anunţuri de angajare false.

„În primul rând, oferta era ba că îţi dă şi aia şi aia, nu mai ştiu ce beneficii, dar când ajungeai acolo, de fapt, era ceva mascat, toate sunt ascunse sub o anumită formă”.

Fricile acestora, atunci când sunt în căutarea unui nou loc de muncă, sunt nefondate, spun specialiştii.

Ana Călugăru - PR manager eJobs: „Le este teamă să aplice, le este teamă că nu îşi pot găsi de muncă, că au aşteptări salariale prea mari, din păcate, acestea nu se găsesc doar la cei tineri sau la seniori, ci şi la cei care se află în punctul de apogeu al carierei lor”.

Gabriel Chicioreanu - consultant în carieră: „Eu recomand candidaţilor, ca după o perioadă de timp în care au căzut de acord cu angajatorul să primească un răspuns, să revină ei cu un telefon. Să aibă încredere în ei”.

Conform aceluiaşi studiu făcut de eJobs, doar 7% dintre români sunt pe deplin încrezători din punct de vedere profesional.