Ping-pong politic cu banii promiși tinerilor. PSD anunță un sprijin financiar de până la 1.000 de lei pe lună, pentru cei cu vârste sub 30 de ani. Măsura nu este, însă, o noutate. Social-democrații au susținut-o inițial, dar au contestat-o în instanță atunci când Guvernul Bolojan a încercat să o pună în aplicare. Ministrul Muncii promite acum că sprijinul pentru tineri se va acorda de anul viitor.

Măsura a fost adoptată la începutul anului de fostul guvern, înainte de ruperea Coaliției cu PSD. Dar pentru că regulile de aplicare s-au stabilit abia după demiterea Executivului, PSD le-a blocat în instanță, pe motiv că Guvernul Bolojan era interimar și nu putea să mai adopte astfel de proiecte.

„Evident că au fost suspendate foarte multe dintre acele inițiative ale Guvernului interimar, suspendate de instanță în mod legitim și legal. Am mai spus și repet: proiecte europene, programe, politici publice, orice trebuie să se facă cu respectarea legislației în vigoare. Vom veni cu o nouă reglementare, astfel încât să nu mai așteptăm toată procedura lungă și greoaie din instanță”, spune ministrul Muncii, Florin Manole.

Ministrul Muncii susține că tinerii vor primi bani de la stat timp de doi ani: o mie de lei pe lună în primul an, apoi 1.200 de lei lunar. Și companiile care le oferă un loc de muncă celor la început de drum vor avea beneficii: 2.250 de lei în fiecare lună, timp de un an. Condiția în ambele cazuri este ca tinerii să rămână la acel loc de muncă măcar trei ani și jumătate.

„Asta înseamnă, în mod automat, că și un tânăr care, să spunem, n-ar avea niciun fel de calificare, și, inclusiv, tineri de 16 ani, fără calificare, ar beneficia direct de un salariu minim pe economie plus un beneficiu de 1.000 de lei. Pentru tineri, ar fi important!”, e de părere Octavian Jula, economist.

„Un lucru foarte bun pentru noi, dar și pentru angajatori, pentru că primim banii pentru a ne dezvolta”, e de părere un tânăr.

„Ar fi destul de stimulant! Pentru noi, ar fi o motivație destul de mare, un avantaj destul de bun. Pentru început, e o încurajare pentru studenți”, completează o altă tânără.

Guvernul trebuie să vină acum cu noi norme de aplicare a măsurii. Ministrul Muncii promite că sprijinul pentru tineri se va acorda de anul viitor.

Editor : Izabela Zaharia