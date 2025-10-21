Live TV

Pistă pentru biciclete, turnată peste iarbă. Lucrările de mântuială au stârnit nemulțumirea localnicilor: „Asta într-un an se duce”

Data publicării:
pista de biciclete
Lucrări de mântuială într-o localitate din Maramureș.

Lucrări de mântuială într-o localitate din Maramureș. Pista de biciclete, menită să aducă siguranță în trafic, e un fiasco. Asfaltul a fost turnat direct peste iarbă, iar dimensiunile minime prevăzute de lege nu au fost respectate. Primarul dă vina pe constructor.

Pista din satul Viile Apei, județul Maramureș ar fi trebuit să le asigure bicicliștilor siguranță în trafic. În realitate, a stârnit doar nemulțumiri. Sunt porțiuni unde asfaltul e turnat direct peste iarbă, fără fundație.

- Eu am văzut piste de biciclete, dar nu așa. Așa nu. Nu-i făcută bine, e prost făcută.

- Cu banii ăia se putea face altceva, nu pista asta de biciclete.

- Problema e că nu-i făcută ca lumea, ar trebui borduri că asta într-un an de zile se duce.

Lățimea este și ea sub standardele minime. În loc de 2 metri și jumătate pentru sens dublu, abia dacă atinge 1,5.

Pal Sergiu - constructor: Proiectul tehnic a fost respectat 100%. Deci partea de acostament, de balast, de piatră spartă, s-a pus tot conform proiectului. Mai trebuie să turnăm 100 de metri de asfalt și să o liniem.

Primarul comunei spune că au mai fost probleme și în trecut cu lucrările. Pista a mai fost refăcută după ce în asfalt au apărut denivelări.

Szucs Szabolcs - primar Viile Apei: Au scos-o afară, au returnat-o, am avut probleme cu termenii care nu s-au respectat. Trebuia să termine anul trecut în decembrie. De atunci am făcut trei acte adiționale de prelungire, dar până în 15 decembrie, când avem contract de finanțare cu finanțatorul sperăm că termină lucrarea.

Pista are o lungime de 6,5 kilometri. Fiecare kilometru de construcție a costat peste 66 de mii de euro.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
3
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Culise din ședința Coaliției. „Moment artistic al PSD: Grindeanu s-a...
mihai fifor
PSD se dezlănțuie la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu mai tolerăm ca un...
zfgbh zg
Povestea lui Jackie, câinele din Rahova care a rămas în apartamentul...
ciprian ciucu
Coaliția renunță la referendumul pe pensiile speciale. Ciucu: Corectă...
Ultimele știri
Prima reacție din PNL, după ce Sorin Grindeanu l-a amenințat pe Ilie Bolojan
Nazare, după descoperirea unei fraude de aproape 30 de milioane de lei: Vom curăţa piața de jucători neloiali
Jaful de la Luvru: „Dispozitivele de securitate nu au eșuat”. Ce valoare au bijuteriile furate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zapada transalpina
VIDEO Drumarii au închis Transalpina din cauza ninsorii. Zonele în care intervin utilaje de deszăpezire
elevi in fata scolii
Tragedie la o școală din Maramureș: Un băiat de 13 ani a murit, după ce i s-a făcut rău la finalul orelor de curs
salvmont
Doi tineri ucraineni au cerut ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi din zona montană din Maramureș
coroana pe mormant in cimitir
Edilii interzic coroanele pentru morți. Măsura luată de un oraș din România pentru a face economie la buget: „Bani irosiți degeaba”
ID313906_INQUAM_Photos_Casian_Mitu
Guvernul a stabilit regulile de despăgubire pentru persoanele afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Povestea lui Andrei, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
Adevărul
Avioane-momeală rusești, observate la exercițiile comune Rusia-Belarus
Playtech
Cum este corect: „să aibă” sau „să aibe”? Zilnic întâlnim forma greșită, mulți o folosesc
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...