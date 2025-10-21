Pistă pentru biciclete, turnată peste iarbă. Lucrările de mântuială au stârnit nemulțumirea localnicilor: „Asta într-un an se duce”

Lucrări de mântuială într-o localitate din Maramureș. Pista de biciclete, menită să aducă siguranță în trafic, e un fiasco. Asfaltul a fost turnat direct peste iarbă, iar dimensiunile minime prevăzute de lege nu au fost respectate. Primarul dă vina pe constructor.

Pista din satul Viile Apei, județul Maramureș ar fi trebuit să le asigure bicicliștilor siguranță în trafic. În realitate, a stârnit doar nemulțumiri. Sunt porțiuni unde asfaltul e turnat direct peste iarbă, fără fundație.

- Eu am văzut piste de biciclete, dar nu așa. Așa nu. Nu-i făcută bine, e prost făcută.

- Cu banii ăia se putea face altceva, nu pista asta de biciclete.

- Problema e că nu-i făcută ca lumea, ar trebui borduri că asta într-un an de zile se duce.

Lățimea este și ea sub standardele minime. În loc de 2 metri și jumătate pentru sens dublu, abia dacă atinge 1,5.

Pal Sergiu - constructor: Proiectul tehnic a fost respectat 100%. Deci partea de acostament, de balast, de piatră spartă, s-a pus tot conform proiectului. Mai trebuie să turnăm 100 de metri de asfalt și să o liniem.

Primarul comunei spune că au mai fost probleme și în trecut cu lucrările. Pista a mai fost refăcută după ce în asfalt au apărut denivelări.

Szucs Szabolcs - primar Viile Apei: Au scos-o afară, au returnat-o, am avut probleme cu termenii care nu s-au respectat. Trebuia să termine anul trecut în decembrie. De atunci am făcut trei acte adiționale de prelungire, dar până în 15 decembrie, când avem contract de finanțare cu finanțatorul sperăm că termină lucrarea.

Pista are o lungime de 6,5 kilometri. Fiecare kilometru de construcție a costat peste 66 de mii de euro.

Editor : A.P.