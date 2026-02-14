Primăria Capitalei vrea să rezolve ambuteiajele cu inteligență artificială. În acest sens, anunță un proiect ambițios, de peste 50 de milioane de euro, împărțit în patru etape: semaforizare inteligență în peste 500 de intersecții din București. Acestea vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt, dar și pe stâlpi, camere video dotate cu funcții moderne și programe de inteligență artificială, automate de dirijare a circulației, iar pentru pietoni, butoane și dispozitive acustice și multe alte soluții tehnice inovative.

„Primarul Ciprian Ciucu a discutat toate detaliile cu direcțiile de investiții din PMB, cu Poliția Locală, Administrația Străzilor, Fonduri Externe (pentru că vrem să obținem finanțare nerambursabilă), precum și cu profesori de la Facultatea de Transporturi din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, cei care vin cu expertiza tehnică”, se arată într-o postare pe Facebook a Primăriei Municipiului București.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Proiectul prevede ca intersecțiile vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt, dar și pe stâlpi, camere video dotate cu funcții moderne și programe de inteligență artificială, automate de dirijare a circulației, iar pentru pietoni, butoane și dispozitive acustice și multe alte soluții tehnice inovative.

„Va fi un sistem complex de AI care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini și ia singur decizii, în funcție de valorile de trafic. În plus, va ști să prioritizeze transportul în comun, pentru ca autobuzele și troleibuzele să ajungă în stații conform programului”, se arată în postare.

Municipalitatea susține că efectele proiectului ar fi fluidizarea traficului rutier general, poluarea redusă în oraș, dar transport în comun îmbunătățit.

Potrivit Primăriei, proiectul va fi împărțit în patru etape. Prima dată vor fi modernizate primele 92 de intersecții și treceri de pietoni, montate cele 305 camere și 1.500 de senzori, plus toată tehnologia modernă necesară. Ulterior, va fi amenajat centrl de comandă, la parterul clădirii unde funcționează Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București. A treia parte a programului prevede modernizarea a 185 de intersecții și treceri de pietoni, în timp ce etapa finală prevede modernizarea ultimelor 270 de intersecții și treceri de pietoni.

„Studiile de fezabilitate pentru primele două etape sunt în proporție de 95% finalizate. Pregătim acum documentația pentru a atrage fonduri europene nerambursabile. Costurile totale pentru acest proiect se ridică la 51,9 milioane de euro”, arată municipalitatea.

Editor : A.R.