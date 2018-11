Plan detaliu. Și tinerii sunt singuri

1 din 20 de români nu are cu cine să vorbească despre problemele personale. Iar printre cei care nu au cui să ceară ajutorul se numără, culmea, şi foarte mulţi tineri, deşi această generaţie trăieşte în cea mai conectată şi interconectată societate din toate timpurile. Sau poate tocmai de aceea. Singurătatea tinerilor nu se află pe agenda publică, însă două actriţe vor să schimbe asta. Cum altfel, decât prin artă.

Radu Leca, psiholog clinician: Tipul de eveniment despre care noi astăzi vorbim aduce pentru prima dată în România o variantă vizuală, auditivă şi educativă cu totul şi cu totul nouă. Practic depresia este prezentată în aşa fel încât oamenii o înţeleg şi nu se mai feresc de ea.

Iasmina Petrovici, cofondatoare Asociatia Philmys: Am ales această temă pentru că este o temă acută la nivelul societăţii româneşti, dar până la urmă la nivel global. Şi ne-am dorit că prin intermediul acestui proiect să aducem în prim plan conştientizarea efectelor grave pe care le are depresia în rândul tinerilor, dar la nivelul societăţii în general. (...) Până la urmă asta e menirea artei. Chiar dacă tu nu activezi în direcţia artei şi nu eşti într-un domeniu artistic, mergi la un spectacol, declanşează ceva în tine şi tu doreşti să faci ceva pe mai departe, doreşti să te exprimi, doreşti să vorbeşti despre chestia aia...

Să vorbeşti. Dar mai ales să ai cu cine. 4,4 % dintre români nu au cui să dea un telefon, dacă au o problemă.

Radu Leca, psiholog clinician: Cand un tanar nu are pe cine sa sune, cand un tanar nu citeste, ci doar colinda in spatiul online, atunci avem de-a face cu un tanar foarte, foarte, foarte singur, care are nevoie de ajutor.

Pentru a veni în întâmpinarea acestor tineri, mai ales, două actriţe, care au o asociaţie culturală, au gândit un proiect, aşa cum statul ar trebui să aibă zeci. Prin spectacole de teatru, ateliere de teatru forum în care oameni obişnuiţi devin actori într-o piesă despre viaţa lor şi instalaţii de artă colectivă, vor să pună pe tapet un subiect despre care nu vorbeşte nimeni: singurătatea tinerilor.

