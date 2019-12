Plângere penală incredibilă: mort furat pentru ajutorul de înmormântare

O informație incredibilă vine din județul Vaslui. O femeie a depus la Poliția municipiului Huși o plângere penală împotriva unui bărbat, pe care îl acuză că a furat un cadavru de la morgă, pentru a primi ajutorul de înmormântare, relatează VremeaNouă.ro.

Bărbatul decedat ar fi „mortul nimănui”, relatează sursa citată, care precizează că atunci când trăia nu se interesa nimeni de soarta lui, iar soția sa nu mai locuia cu el de câțiva ani. Bărbatul care a murit avea 52 de ani, iar trupul lui se afla la morgă din 7 decembrie.

Un bărbat de 37 de ani a luat corpul lui de la morgă și spune că doar a vrut să facă o faptă creștinească.

„După ce că m-am dus să scot mortul de la morgă, m-am chinuit, l-am cărat cu mașina mea, așa cum am putut, soția și fratele ei m-au acuzat că am furat cadavrul. Acum am plângere penală de la ei”, a declarat Marin Lila.

Marin Lila a dezvăluit și cum a reușit să ia corpul de la morgă, deși nu era rudă: „Eu nu puteam să scot mortul de acolo, dar mi s-a spus că dacă aduc o rudă, un nepot, ceva, îl voi putea lua. L-am căutat pe nepotul lui, unul Iorga și l-am dus acolo. Acesta a semnat că nu vrem necropsie, că știm de ce boală a murit și vrem doar să îl luăm așa. S-au făcut actele și ni l-au dat. Le-am spus că nu am mașină mai mare, dar îl duc așa, cum pot, în mașina mea, mică. Am legat sicriul, ca să nu cadă, normal”.

Trupul persoanei decedate a fost depus la capela din Huși, iar de acolo a început scandalul.

„Fratele soției m-a acuzat că am furat mortul, ca să încasez ajutorul de înmormântare”, a mai spus bărbatul, care este așteptat duminică la poliție pentru explicații.

Ajutorul de înmormântare este în valoare de 5.000 de lei.