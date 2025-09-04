Live TV

Exclusiv Planul NATO în România. 20.000 de soldați la Constanța: numărul militarilor de la baza Kogălniceanu ar putea fi dublat

CONSTANTA - BAZA MK - FORTELE AERIENE FINLANDEZE - 11 IUN 2024
Actualul comandant al Bazei 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu" este comandantul Nicolae Crețu.

Baza Mihail Kogălniceanu de la Constanța ar urma să aibă și mai mulți militari decât au anunțat inițial oficialii, potrivit informațiilor exclusive ale Digi24. Unitatea aeriană ar putea să găzduiască 20.000 de soldați și va deveni un punct cheie pentru sprijinirea Ucrainei. Acolo ar urma să fie depozitate ajutoarele militare NATO.

Prin urmare, baza Mihail Kogălniceanu ar putea să devină cel mai important punct strategic al NATO în Europa. În primul rând, numărul militarilor NATO trimiși în baza aeriană va fi mai mare decât cel anunțat inițial. În primă fază, oficialii din domeniul apărării anunțau că Baza Mihail Kogălniceanu va adăposti 10.000 de soldați.

Citește și: Încă trei aeronave F-16, cumpărate din Norvegia, au aterizat astăzi în România. Intră în dotarea bazei de la Mihail Kogălniceanu

Dar surse au declarat pentru Digi24 că, pe lângă aceste trupe, care vor sta în permanență în Constanța, baza ar putea să găzduiască alți 10.000 de militari. Este vorba despre o staționare temporară. Aceste trupe ar putea să fie dislocate timp de câteva luni, în cazul în care Rusia nu respectă o eventuală pace sau în cazul în care amenință o țară NATO.

Un alt detaliu extrem de important este că baza Mihail Kogălniceanu ar urma să fie și una dintre cele mai mari hub-uri pentru sprijinirea Ucrainei. Baza din județul Constanța va adăposti ajutoarele militare pentru Ucraina. Este vorba despre rachete, muniție sau vehicule blindate. Armele vor fi depozitate și transferate în Ucraina atunci când rutele vor fi sigure.

Citește și: MApN: România e pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina. Germania contribuie la misiuni de Poliție Aeriană Întărită

Mihail Kogălniceanu este unul dintre cele mai scumpe proiecte ale Armatei Române. Modernizarea bazei va costa 2,5 miliarde de euro. România vrea însă să obțină 400 de milioane de euro din fondurile Comisiei Europene.

Dacă totul merge conform planului, în 2040, Mihail Kogălniceanu va ajunge cea mai mare bază aeriană din Europa, depășind-o pe cea de la Ramstein, Germania.

