Ploile abundente din ultimele zile au provocat probleme în mai multe zone din țară. Pe Valea Oltului mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au ajuns pe șosea, îngreunând traficul în zonă. De asemenea, mai multe curți din municipiul Pitești au fost inundate în urma precipitațiile abundente. Administrația Națională de Meteorologie a transmis un cod galben de ploi și precipitații semnificative, valabil astăzi, pentru mai multe județe, inclusiv Prahova, Buzău și Argeș.

Circulația pe Valea Oltului a fost îngreunată în zona Boița, după ce mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au ajuns pe șosea. Traficul s-a desfășurat alternativ până când autoritățile au reușit să îndepărteze bolovanii. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Situația nu a fost mai bună nici între orașele Brezoi și Călimănești, din județul Vâlcea, unde drumul a fost blocat pe ambele sensuri. Probleme au fost și în Prahova, unde o alunecare de teren a acoperit un drum județean cu pământ și copaci. O lucrare făcută pentru rețeaua de canalizare a orașului Breaza s-a surpat, pe o lungim de aproximativ 15 metri, în urma unei ploi torențiale. Apele acumulate ca urmare a precipitaţiilor abundente au provocat inundaţii, pompierii intervenind în mai multe localităţi pentru evacuarea apei din gospodării şi pentru îndepărtarea unor copaci care au căzut.

Este a doua alunecare de terene produsă în județ. Sâmbătă, 29 noiembrie, un drum judeţean care face legătura între localităţile Lunca Mare şi Valea Doftanei a fost complet acoperit după ce un val de pământ s-a dislocat şi s-a prăbuşit pe carosabil.

„Așa arată drumul blocat. Au căzut ceva copaci, acolo sus este o casă, oare or sta cu emoții?”, arată un localnic.

Ploile au făcut probleme și în județul Buzău. În comuna Lopătari, drumul a fost blocat pentru mai multe ore după ce mai mulți bolovani au căzut pe șosea. Circulația a fost reluată după câteva ore, iar situația este monitorizată în continuare de către autorități.

De asemenea, mai multe zone din judeţul Argeş au fost inundate, în urma ploilor torenţiale din ultimele ore. Pompierii au fost nevoiți să intervină pentru evacuarea apei din gospodării. Totodată, copaci şi stâlpi de electricitate s-au prăbuşit, în urma incidentelor nefiind înregistrate victime. Autoritățile au intervenit inclusiv în municipiul Pitești, acolo unde mai multe clădiri au fost inundate.

În ultimele 24 de ore, pompierii din Argeș au intervenit pentru pentru degajarea unor copaci căzuţi de carosabil sau pe fire de electricitate în oraşul Costeşti, şi în comunele Ciofrângeni, Broşteni şi Băiculeşti şi pentru extragerea apei cu ajutorul unor motopompe din gospodării din municipiul Câmpulung, oraşul Ştefăneşti şi comunele Bradu, Poiana Lacului, Bascov, Bogaţi şi Mozăceni.

