Ploile fac ravagii în Vrancea și Neamț: persoane evacuate, sate afectate și pod avariat în Grințieș

Ploile torențiale au provocat, duminică, mai multe intervenții ale pompierilor în județele Vrancea și Neamț, unde viiturile și inundațiile au afectat atât locuințele, cât și infrastructura rutieră. În Vrancea, o persoană luată de viitură la Obrejița a fost găsită și evacuată în siguranță, în timp ce echipele ISU acționează în mai multe localități inundate, inclusiv pentru evacuarea a 12 persoane dintr-o locuință. În Neamț, ploile au avariat un pod în comuna Grințieș, lăsând aproximativ 15 gospodării cu acces limitat, iar autospecialele nu pot interveni în zonă.

Iniţial, ISU anunţase că desfăşoară o operaţiune de salvare pentru căutarea unei persoane luată de apă, scrie Agerpres.

De asemenea, pompierii intervin, duminică, în mai multe comune din judeţul Vrancea, inundate în urma ploilor abundente.

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Echipe de ajutor au fost trimise în comunele Dumbrăveni, Bordeşti, Gura Caliţei, Slobozia Bradului şi Tâmboeşti, pentru evacuarea apei din locuinţe inundate.

Totodată, în satul Slimnic (comuna Tâmboeşti), pompierii militari desfăşoară o intervenţie pentru evacuarea a 12 persoane (doi adulţi şi 10 copii) surprinse într-o locuinţă afectată de inundaţii. La locul evenimentului acţionează două autospeciale de intervenţie, un ATV, o ambulanţă SMURD şi o barcă.

ISU mai anunţă că echipajele operative rămân în teren şi monitorizează evoluţia situaţiei din judeţ.

Pod avariat în Neamț după ploile torențiale: 15 gospodării izolate parțial

Ploile torențiale din ultimele zile au provocat avarii la un pod din localitatea Grințieș, județul Neamț, ceea ce face ca accesul către aproximativ 15 gospodării să fie posibil doar cu autoturisme de teren, nu și cu autovehicule de intervenție sau de mare tonaj, informează News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, „în cursul zilei de astăzi, 07.06.2026, Primăria Grințieș a informat ISU Neamț printr-un raport operativ că în urma precipitațiilor din ziua de 06.06.2026 a fost afectat un pod în zona Pintic. Misiunea de recunoaștere în teren efectuată de către un echipaj din cadrul Gărzii 2 Poiana Teiului a scos în evidență că în acest moment nu există acces pentru autospecialele de pompieri și pentru ambulanțe, dar accesul se poate face cu autoturisme de teren”, informează oficialii instituției.

Reprezentanții ISU precizează că un echipaj a traversat zona afectată cu un autoturism de tip Duster, pentru evaluarea situației din teren.

„Aproximativ 15 gospodării în care se află 45 de persoane sunt afectate de starea acestui pod. În urma discuțiilor cu primarul comunei Grințieș în cursul zilei de 08.06.2026 se vor face demersuri pentru a se relua circulația pe podul afectat”, au mai transmis oficialii ISU Neamț.

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Editor : Ana Petrescu