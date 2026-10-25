Ploșnițe la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Rogobete trimite Inspecția Sanitară în control

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că va trimite Inspecția Sanitară de Stat în control la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, după apariția informațiilor potrivit cărora un pavilion al unității a fost infestat cu ploșnițe.

El a scris duminică, pe Facebook, că s-a deplasat la spital pentru a evalua situația și a stabili ce măsuri sunt necesare.

„Am discutat cu conducerea spitalului şi am vizitat pavilionul în cauză. Din primele constatări, conducerea unităţii sanitare a reacţionat corespunzător: pavilionul a fost eliberat de pacienţi şi au fost demarate procedurile de dezinsecţie şi reabilitare a spaţiilor afectate”, a precizat Alexandru Rogobete pe rețeaua de socializare.

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Ministrul a anunțat că a decis trimiterea Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății pentru verificări la nivelul întregii unități medicale.

„Verificăm dacă toate procedurile sanitare şi măsurile de prevenţie sunt respectate corespunzător. Vreau să fie foarte clar: siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu este negociabilă!”, a declarat Alexandru Rogobete.

Acesta a subliniat că astfel de situații nu trebuie ascunse, minimalizate sau ignorate, ci semnalate, investigate și soluționate rapid, cu responsabilitate și transparență.

„Nu caut vinovaţi înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijenţa acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol. Încrederea în sistemul de sănătate se construieşte inclusiv prin modul în care recunoaştem şi corectăm problemele”, a adăugat ministrul.

Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași, Cristina Dobre, a recunoscut că au existat probleme legate de prezența ploșnițelor într-un pavilion, dar a afirmat că între timp situația a fost rezolvată.

Ploșnițe au fost semnalate și în secția de Neurologie a Spitalului Colentina din București. Șase pacienți au fost mutați, iar dezinsecția continuă. De asemenea, în august, o secție a Spitalului Bagdasar-Arseni a fost închisă timp de o lună pentru dezinsecție, după ce au fost descoperite ploșnițe.

Editor : Ana Petrescu