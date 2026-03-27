PMB inventariază clădirile de patrimoniu după 35 de ani. Ciucu avertizează: „Așa nu mai putem sta, pică orașul pe noi”

Pentru prima dată în ultimele trei decenii și jumătate, municipalitatea va avea o bază de date completă a imobilelor și terenurilor aflate în proprietatea sau administrarea PMB. Primarul general Ciprian Ciucu a înființat o echipă mixtă din mai multe direcții și instituții implicate în gestionarea patrimoniului, pentru a identifica, analiza și valorifica eficient clădirile, terenurile și garajele municipale.

„În premieră în ultimii 35 de ani, municipalitatea va avea o bază de date unică a clădirilor, terenurilor și garajelor aflate în proprietatea sau administrarea PMB. Sunt mii de locuințe, de curți, garaje, terenuri și spații cu altă destinație. Vrem să știm în ce stare sunt, ce statut juridic au, cum le putem salva, cum le putem valorifica”, arată o postare pe pagina de Facebook a PMB.

Citește și: Ciprian Ciucu: Peste tot există datorii la PMB, m-am șocat. CSM are un buget mare, dintre care o singură secţie cu adevărat performantă

„Azi stabilim principiile și modul de lucru. Trebuie să aflăm ce imobile avem, care este starea lor fizică, dar și juridică, dacă sunt litigii, ce suprafață au. Apoi decidem cum le salvăm, cum le valorificăm, să le reintroducem în circuitul economic pentru a le reda societății”, a explicat Ciucu.

Edilul general a adăugat că unele clădiri vor intra în programe de consolidare, altele pot fi reabilitate în parteneriat cu sectorul privat, iar unele vor fi concesionate sau închiriate.

„Dar așa nu mai putem sta, pentru că pică orașul pe noi”, a avertizat Ciucu.

Citește și: Ciprian Ciucu avertizează conducerea STB: „Luaţi deciziile pentru care sunteţi acolo şi sunteţi plătiţi. Dacă nu, plecaţi. Toţi!”

Clădirile și terenurile vor fi identificate, cartografiate și evaluate funcțional, economic și tehnic, iar tabloul complet al patrimoniului municipal va fi finalizat până la mijlocul lunii iulie.

PMB subliniază că inițiativa va contribui la revigorarea clădirilor de patrimoniu și la creșterea veniturilor la buget, aducând mai multă ordine în Capitala României.

Editor : Ana Petrescu