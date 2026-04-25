PMB, mesaj ferm pentru „Străzi Deschise 2026”: fără muzică peste limita legală. Poliția Locală verifică terasele pe Calea Victoriei

„Străzi Deschise 2026 nu înseamnă boxe date tare, muzică ce răsună peste decibelii legali!”. Foto: Primăria Municipiului București Facebook

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat, sâmbătă, că evenimentul „Străzi Deschise 2026” nu presupune muzică dată peste limita legală, și a precizat că Poliţia Locală a intervenit pe Calea Victoriei pentru a verifica terasele şi a cere îndepărtarea boxelor montate spre stradă.

„Străzi Deschise 2026 nu înseamnă boxe date tare, muzică ce răsună peste decibelii legali! Înseamnă un Bucureşti vibrant, comunitate, relaxare, motiv de ieşit pe promenada urbană, de petrecut timp de calitate cu cei dragi, poveşti zise de ghizi despre oraş, momente artistice pentru mici şi mari”, arată o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

Potrivit PMB, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a verificat terasele de pe Calea Victoriei şi a cerut comercianţilor să îndepărteze boxele amplasate pe faţade şi orientate către stradă.

„Riveranii merită respect şi le mulţumim pentru că ne primesc la ei "acasa"”, mai transmite Primăria generală.

„Străzi deschise – Bucureşti”, ediţia a şasea, are loc sâmbătă şi duminică, între orele 10.00 şi 22.00, pe Calea Victoriei şi Strada Ion Brezoianu, ambele devenite pietonale.

