Live TV

PMB sprijină în continuare locatarii afectați de explozia din Rahova: 27 de familii cazate, pentru alte 17 sunt decontate chiriile

Data actualizării: Data publicării:
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Apartamente distruse de explozia din Rahova . Foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Primăria Capitalei asigură locatarii afectați de explozia de la blocul din cartierul Rahova că oferă în continuare sprijin financiar și procedura de acordare a banilor pentru plata chiriilor este „pe deplin operațională”. Municipalitatea vine cu informații și despre felul în care persoanele pot intra în posesia sumelor respective și reamintește că 27 de familii subt cazate prin Habitat for Humanity România, iar pentru alte 17 familii decontează cheltuielile de cazare.

Primăria Municipiului București dă asigurări tuturor persoanelor afectate de explozia produsă în data de 17 octombrie 2025, în imobilul din Str. Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2, Sector 5, că sprijinul oferit este activ, iar procedura de acordare a fondurilor destinate plății chiriilor este pe deplin operațională, spune comunicatul de presă al instituției.

Primăria Capitalei „a acordat sprijin financiar persoanelor și familiilor afectate și continuă să gestioneze cu celeritate toate procedurile necesare pentru acoperirea chiriilor și asigurarea unor condiții stabile de trai”.

În prezent, 27 familii sunt cazate prin Habitat for Humanity România, conform HCGMB nr. 450/24.10.2025, 17 familii locuiesc în regim propriu cu decontare directă prin PMB, iar 2 persoane beneficiază de cazare în Centre Rezidențiale ale DGASMB. 8 familii nu au depus încă cereri pentru sprijin.

Situația actuală a dosarelor pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei este următoarea: 10 dosare – aprobate, în curs de plată; 6 dosare – în analiză la Comisia de analiză a cererilor; 1 dosar – în completare documentație.

Procedura este pe deplin funcțională, iar beneficiarii sunt încurajați să depună documentația completă pentru accelerarea procesării. 

Dosarul trebuie să conțină:

  • o cerere tip (CERERE - privind decontarea chiriei - Rahova - Str. Vicina Nr.1 - https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2025/327
  • CERERE - privind acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei Rahova - Str. Vicina Nr.1:  https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2025/321 copiile actelor de identitate, cererea de decont, contractul de închiriere înregistrat la ANAF și dovada plății.

Pe lângă acoperirea chiriilor, Primăria Municipiului București a acordat sprijin financiar direct, respectiv 1.500 lei de persoană pentru nevoi imediate, precum și alte forme de suport: cazare temporară, consiliere psihologică, sprijin pentru utilități, documente și asistență socială. Fondurile necesare, însumând 2,9 milioane lei, au fost alocate din Fondul de rezervă bugetară.

PMB mai precizează că „rămâne în contact permanent cu locatarii afectați și își reafirmă angajamentul de a continua toate măsurile de sprijin până la depășirea completă a situației create de acest eveniment”, conchide sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
4
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Yann LeCun, expert AI
5
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...
Trump ”a uitat” că a ordonat asasinarea unui jurnalist și l-a chemat la Casa Albă! Motivul: 600 de miliarde $ + Invitat surpriză
Digi Sport
Trump ”a uitat” că a ordonat asasinarea unui jurnalist și l-a chemat la Casa Albă! Motivul: 600 de miliarde $ + Invitat surpriză
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din...
Ludovic Orban.
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un...
donald tusk sustine un discurs
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii...
Photo illustration in Canada - 30 Jan 2025
Pană majoră de internet: serviciile Cloudflare nu funcționează...
Ultimele știri
Proiect de lege pentru protecția proprietarilor afectați de dezastre, după explozia din Rahova. Cum vor fi despăgubiți oamenii
Ionuț Moşteanu: Nu putem tăia salarii de la apărare, când cad drone în fiecare săptămână. Mi se pare total inoportun
Urmează cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad brusc. Zonele în care sunt așteptate ninsori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
primaria capitalei
Biroul Electoral București a primit 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei. Câte au fost admise
BUCURESTI - SEDINTA COMITETULUI POLITIC USR - IAN 2024
Cătălin Drulă exclude retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: „Am intrat ca să câștig”
buletin de vot introdus in urna
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
catalin drula nicusor dan
Nicuşor Dan, despre alegerile Primăria Capitalei: „Am un favorit. E o cursă în patru, fiecare poate câştiga”
primaria capitalei
Garda Naţională de Mediu: Primăria Capitalei nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului. Amendă de 100.000 de lei
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta...
Fanatik.ro
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat...
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Ce trebuie să faci la ora 7.00 dimineața ca să menții căldura în casă toată ziua
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Stalingrad Nuclear-Powered Icebreaker Laid Down In St Petersburg
Putin cere control sporit în Arctica: „Rusia este singura ţară capabilă să producă în serie spărgătoare de...
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Câți ani sănătoși trăiesc românii? Pensia vine mult mai târziu. Cât timp ducem boala pe picioare?
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos