PMB sprijină în continuare locatarii afectați de explozia din Rahova: 27 de familii cazate, pentru alte 17 sunt decontate chiriile

Primăria Capitalei asigură locatarii afectați de explozia de la blocul din cartierul Rahova că oferă în continuare sprijin financiar și procedura de acordare a banilor pentru plata chiriilor este „pe deplin operațională”. Municipalitatea vine cu informații și despre felul în care persoanele pot intra în posesia sumelor respective și reamintește că 27 de familii subt cazate prin Habitat for Humanity România, iar pentru alte 17 familii decontează cheltuielile de cazare.

Primăria Municipiului București dă asigurări tuturor persoanelor afectate de explozia produsă în data de 17 octombrie 2025, în imobilul din Str. Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2, Sector 5, că sprijinul oferit este activ, iar procedura de acordare a fondurilor destinate plății chiriilor este pe deplin operațională, spune comunicatul de presă al instituției.

Primăria Capitalei „a acordat sprijin financiar persoanelor și familiilor afectate și continuă să gestioneze cu celeritate toate procedurile necesare pentru acoperirea chiriilor și asigurarea unor condiții stabile de trai”.

În prezent, 27 familii sunt cazate prin Habitat for Humanity România, conform HCGMB nr. 450/24.10.2025, 17 familii locuiesc în regim propriu cu decontare directă prin PMB, iar 2 persoane beneficiază de cazare în Centre Rezidențiale ale DGASMB. 8 familii nu au depus încă cereri pentru sprijin.

Situația actuală a dosarelor pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei este următoarea: 10 dosare – aprobate, în curs de plată; 6 dosare – în analiză la Comisia de analiză a cererilor; 1 dosar – în completare documentație.

Procedura este pe deplin funcțională, iar beneficiarii sunt încurajați să depună documentația completă pentru accelerarea procesării.

Dosarul trebuie să conțină:

o cerere tip (CERERE - privind decontarea chiriei - Rahova - Str. Vicina Nr.1 - https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2025/327

CERERE - privind acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei Rahova - Str. Vicina Nr.1: https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2025/321 copiile actelor de identitate, cererea de decont, contractul de închiriere înregistrat la ANAF și dovada plății.

Pe lângă acoperirea chiriilor, Primăria Municipiului București a acordat sprijin financiar direct, respectiv 1.500 lei de persoană pentru nevoi imediate, precum și alte forme de suport: cazare temporară, consiliere psihologică, sprijin pentru utilități, documente și asistență socială. Fondurile necesare, însumând 2,9 milioane lei, au fost alocate din Fondul de rezervă bugetară.

PMB mai precizează că „rămâne în contact permanent cu locatarii afectați și își reafirmă angajamentul de a continua toate măsurile de sprijin până la depășirea completă a situației create de acest eveniment”, conchide sursa citată.

