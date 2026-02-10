PNL Argeș cere extinderea stării de alertă: „Apa este nepotabilă și în alte trei localități, nu doar în Curtea de Argeş”

PNL Argeș critică decizia autorităților de a declara starea de alertă doar în municipiul Curtea de Argeș, în contextul în care apa furnizată locuitorilor este nepotabilă, infestată cu bacteria Clostridium perfringens. Liberalii solicită extinderea măsurii și pentru celelalte trei localități afectate – Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului. Ei cataloghează decizia drept „ezitantă, tardivă și formală” și cer autorităților să ia măsuri imediate pentru protecția sănătății populației.

„După trei luni în care zeci de mii de oameni au fost nevoiți să trăiască fără apă potabilă, autoritățile din Argeș au «descoperit» oficial gravitatea situației și au declarat stare de alertă. O măsură tardivă, ezitantă și, mai grav, goală de conținut. Sub conducerea prefectului Ioana Făcăleață, CJSU Argeș a reușit performanța de a declara stare de alertă la 3 luni după ce oamenii au rămas fără apă potabilă, fără să stabilească măsuri concrete, termene clare sau responsabilități ferme. Practic, o decizie de vitrină, luată la presiunea publică, nu din grijă pentru oameni”, spune organizația PNL Argeș, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Liberalii mai acuză că starea de alertă a fost instituită doar pentru municipiul Curtea de Argeș, deși apa este nepotabilă și în localitățile Băiculești, Valea Danului și Valea Iașului.

Citește și: RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie, în zona Curtea de Argeș

„Această decizie este incoerentă și arată fie nepricepere, fie indiferență față de realitatea din teren”, a afirmat sursa citată.

Critici pentru primar și PSD Argeș

PNL Argeș îl critică și pe primarul Constantin Panțurescu.

„Nicio informare clară, nicio presiune reală pe instituțiile responsabile, nicio reacție pe măsura unei crize care afectează direct sănătatea populației. Când ai o problemă care lovește 50.000 de oameni, nu aștepți luni de zile și nu reacționezi «după program». (…) Prefectura Argeș nu a recunoscut în niciun document oficial că are această problemă. Asta se numește rea-credință și ticăloșie. Se evită realitatea, se pasează responsabilitatea și se speră că problema «se stinge» singură”, spun liberalii argeșeni.

Oficialii PNL Argeș acuză conducerea PSD a județului de „incompetență administrativă” și susțin că „aceasta este cea mai slabă, bâlbâită și incoerentă stare de alertă declarată în România”.

Citește și: Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă: poate fi folosită doar pentru igienă, după analizele DSP

Solicitările PNL Argeș

Liberalii cer instituirea stării de alertă în toate localitățile afectate – Curtea de Argeș, Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului – și suplimentarea cu rezervoare de apă în mai multe zone din municipiu. De asemenea, solicită elaborarea „unui plan de măsuri cu termene clare pentru retehnologizarea stației de tratare a apei de la Cerbureni astfel încât situația să revină la normal” și ca operatorul de apă să nu mai factureze serviciul până când DSP nu declară apa potabilă.

Apa furnizată în sistem centralizat în cele patru localități ale județului Argeș este interzisă consumului, după ce analizele au confirmat prezența bacteriei Clostridium perfringens. Locuitorii au fost avertizați prin mesaje RO-Alert să nu consume apa de la robinet. În municipiul Curtea de Argeș a fost instituită starea de alertă.

Editor : Ana Petrescu