Folosirea electrocasnicelor la anumite ore poate reduce factura la curent numai dacă oferta contractată prevede prețuri diferențiate în funcție de momentul consumului. În România, nu există un interval cu tarif redus aplicabil automat tuturor gospodăriilor. Dacă prețul pe kWh este același pe parcursul zilei, utilizarea aparatelor noaptea nu aduce economii pentru aceeași cantitate de energie.

Ofertele de furnizare pot fi consultate în comparatorul ANRE disponibil prin platforma POSF. Accesul pentru informare este posibil fără crearea unui cont.

De ce curentul nu este automat mai ieftin noaptea

Costul electricității folosite într-o locuință depinde de condițiile contractuale. Dacă documentele prevăd un preț unic, un ciclu de spălare care ar utiliza, de exemplu, 1 kWh ar avea același cost aferent energiei dimineața, la prânz sau noaptea, în condiții identice.

Schimbarea orei de pornire nu reduce, în sine, cantitatea necesară funcționării aparatului. Pentru aceeași activitate, avantajul poate proveni dintr-un tarif mai mic, fără ca numărul de kilowați-oră înregistrați să scadă.

Reglementările din România permit prețuri diferențiate pe intervale de consum, precum zi/noapte sau ore de vârf/ore de gol. Aplicarea lor depinde însă de oferta aleasă, nu de existența unui orar general stabilit pentru toate locuințele. Articolul 17 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 5/2023

Ce trebuie să prevadă contractul pentru a plăti mai puțin la anumite ore

Pentru ca momentul utilizării electrocasnicelor să influențeze factura, contractul și anexele sale trebuie să prevadă un mecanism de tarifare în funcție de intervalul de consum. Instalarea unui contor inteligent nu activează automat o asemenea ofertă.

În cazul unui produs cu perioade tarifare prestabilite, trebuie identificate orele între care se aplică fiecare preț, precum și eventualele diferențe dintre zilele săptămânii sau lunile anului. Aceste detalii arată când poate fi avantajoasă programarea aparatelor și cât costă folosirea lor în restul timpului.

Dacă oferta este dinamică, atât documentația comercială, cât și contractul trebuie să includă formula de calcul a prețului, cu defalcarea pe componente. Pentru produsele care urmăresc variațiile fiecărui interval de decontare, documentul contractual trebuie să precizeze și modalitatea prin care clientul este informat despre valorile pieței și poate accesa aceste informații.

Trebuie urmărită și perioada pentru care sunt stabilite valorile respective. Un preț unic pe parcursul zilei și un preț fix pentru o anumită durată sunt caracteristici diferite: primul arată dacă ora utilizării contează, iar al doilea privește posibilitatea modificării componentelor de achiziție și furnizare în perioada convenită.

Cum funcționează contractele cu prețuri dinamice

Contractele cu prețuri dinamice urmăresc variațiile pieței angro de electricitate. Acestea pot prevedea valori diferențiate pe perioade de consum, precum zi/noapte, sau pot reflecta schimbările pentru fiecare interval de decontare, adică perioada pentru care este stabilit prețul pe piața respectivă. Formula de calcul, cu defalcarea pe componente, trebuie prezentată atât în ofertă, cât și în contract.

Piața angro de energie electrică este cadrul organizat în care se vinde și se cumpără en-gros (cantități mari de) energie electrică, înainte ca aceasta să ajungă la consumatorii finali.

Suma de plată depinde de cantitatea folosită și de distribuția acesteia în timp. Mutarea unor activități în perioadele avantajoase poate aduce economii, însă utilizarea aparatelor atunci când energia este scumpă poate majora factura. Furnizorul trebuie să explice în scris aceste riscuri înaintea contractării, potrivit articolului 17 din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 5/2023.

Consumatorul trebuie informat și despre necesitatea unui contor integrat într-un sistem de măsurare inteligentă. Totodată, furnizorul este obligat să ofere acces gratuit, prin autentificarea pe propriul site, la datele de consum puse la dispoziție de operatorul de distribuție, pentru analiza cantităților utilizate și a costurilor aferente.

Aceste obligații sunt prevăzute la articolul 17 alin. (4) lit. c) și alin. (5) din același regulament.

Ce se reduce efectiv

Într-o ofertă cu două niveluri de preț, cantitatea înregistrată în perioada avantajoasă este facturată la valoarea corespunzătoare acesteia. Nu se aplică automat o reducere procentuală asupra întregii sume de plată.

Pentru o comparație corectă trebuie folosite prețurile finale pe kWh, cu taxele și tarifele aplicabile incluse. Energia activă reprezintă numai o parte a costului: factura cuprinde și componente precum transportul, distribuția și contribuțiile prevăzute de reglementări.

Eventualul abonament zilnic sau lunar trebuie adăugat separat. Această componentă fixă, dacă există, trebuie prezentată în ofertă și în contract, iar valoarea sa nu scade prin mutarea utilizării electrocasnicelor în alte ore.

Cum se calculează economia la factură

Un exemplu ipotetic poate arăta diferența. Să presupunem că o ofertă, fără abonament, are un preț final de 1 leu/kWh în intervalul redus și de 1,60 lei/kWh în rest. Valorile sunt ipotetice și servesc exclusiv explicării calculului.

Dacă o gospodărie mută lunar 50 kWh din perioada scumpă în cea avantajoasă, diferența este de 0,60 lei pentru fiecare unitate. Economia se calculează astfel: 50 × (1,60 - 1) = 30 de lei pe lună.

La un consum total de 200 kWh, utilizarea întregii cantități în orele cu tariful de 1,60 lei ar însemna 320 de lei. Dacă 50 kWh sunt înregistrați în intervalul redus, suma devine 50 × 1 leu + 150 × 1,60 lei = 290 de lei. Reducerea este de aproximativ 9,4%, fără modificarea cantității totale.

Rezultatul compară două moduri de utilizare în cadrul aceleiași oferte. El nu demonstrează automat că produsul respectiv este mai avantajos decât un contract cu preț unic. Pentru această evaluare trebuie calculat cât ar costa întregul consum lunar în fiecare dintre variante, inclusiv eventualele abonamente.

Ce trebuie comparat înainte de alegerea unei oferte

Evaluarea trebuie să includă toate nivelurile de preț, programul lor de aplicare, perioada pentru care sunt stabilite și eventualele costuri fixe. O valoare redusă pentru câteva ore poate fi compensată de cheltuieli mai mari în restul zilei.

Datele privind distribuția consumului pot arăta cât din necesarul gospodăriei se suprapune efectiv cu perioadele avantajoase. Pentru clienții cu echipamente care permit citirea de la distanță, ANRE prevede accesul la informații detaliate în funcție de ora utilizării, în condițiile aplicabile.

Comparația se face pentru aceeași cantitate și un program realist de folosire a electrocasnicelor. ANRE recomandă examinarea atât a prețului, cât și a condițiilor asociate ofertei, deoarece acestea pot modifica rezultatul evaluării.

Editor : C.S.