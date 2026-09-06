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Podul Basarab se redeschide după aproape trei luni de lucrări. Ciprian Ciucu: Reparațiile vor continua

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Lucrări la Pasajul Basarab. Sursa foto: facebook.com/PMBucuresti
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Podul Basarab din Capitală se redeschide circulației în noaptea de duminică spre luni, după aproape trei luni de lucrări de reparații. Primarul general, Ciprian Ciucu, anunță că intervențiile care afectează traficul au fost finalizate, însă lucrările la pod vor continua până la sfârșitul anului.

„Podul Basarab se deschide circulației în această noapte, așa cum am promis. Restul lucrărilor de reparații vor continua pentru ca la începutul anului viitor să putem recepționa această lucrare nerecepționată şi neîntreținută de peste 15 ani de la darea in folosință. Am început pe 20 iunie și, până acum, ne-am concentrat pe lucrările care implică traficul. Am închis alternativ câte o arteră a podului, iar pe cealaltă s-a circulat în dublu sens”, a anunțat primarul general, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

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Podul a fost închis la finalul lunii iunie și până în prezent a fost reparată partea carosabilă (asfalt, hidroizolație, rosturi de dilatație și marcaje), a fost reparată și protejată structura podului (fisuri, elemente de beton, piloni și intrados). De asemenea, au fost curățate și reparate sistemele de scurgere, inclusiv cele de pe calea de rulare a tramvaielor și au fost reparate și vopsite elementele metalice, inclusiv bordurile și balustradele.

Ciprian Ciucu a anunțat că lucrările nu sunt finalizate, iar până la finalul anului urmează să fie înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică, să fie curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până în prezent și să fie reabilitată stația de tramvai.

„Nu am terminat. Până la finalul anului: Înlocuim gardurile ruginite și panourile de protecție fonică. Curățăm și protejăm toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum. Reabilităm stația de tramvai: plexiglass, scări, lifturi și scări rulante.Totul va fi reparat sau înlocuit, pus în siguranță, igienizat”, a precizat edilul.

Editor : Andreea Rubica

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