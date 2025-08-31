Live TV

Polenul de ambrozie sufocă România. Efecte resimțite chiar și de persoanele fără alergii

Data publicării:
tanara care sta cu nasul in batista in timp ce trece pe langa o tufa de ambrozie
Foto: Guliver/GettyImages

În aceste zile, România este învăluită de un nord de polen, iar vârful va fi atins peste câteva zile, spun specialiștii. De vină este sezonul de înflorire al ambroziei, dar și lipsa precipitațiilor. Persoanele alergice resimt deja efectele, însă din cauza încărcăturii mari de granule din aer, inclusiv cei care nu se știu alergici pot fi afectați.

Un val de polen provenit de la ambrozie învăluie țara noastră, iar specialiștii spun că vârful va fi atins abia peste câteva zile.

Cel mai încărcat aer este între orele 9:00 și 11.00. Așadar, în acest interval orar nu e nu ne este recomandat să facem plimbări în aer liber și nici să ne aerisim locuințele.

Medicii spun că simptomele specifice alergiei la polenul de ambrozie pot fi declanșate chiar dacă în aer există doar cinci sau șase granule de polen pe metrul cub. Măsurătorile au indicat, în anumite zile, 79 sau chiar 150 de granule pe metrul cub.

Citește și: România, pe locul 45 mondial la mortalitatea cauzată de poluare. Noi date arată efectele asupra sănătății mintale

Reacțiile alergice la polenul de ambrozie se manifestă prin tuse, nas înfundat, mâncărimi la nivelul ochilor, nasului și gâtului. Așadar, acestea pot fi ușor confundate cu o răceală și tratate greșit. De aici este foarte important să ne adresăm medicului specialist.

De regulă, ambrozia crește pe terenurile care nu sunt cosite, iar polițiștii sunt cei care pot aplica sancțiuni persoanelor care nu și-au îngrijit proprietățile.

Citește și: Luna august, calvarul alergicilor. Planta care chinuie anual 2,5 milioane de români: „Strănut în salve, mă mănâncă nasul și ochii”

Granulele de polen pot fi duse de vânt pe distanțe chiar și de sute de kilometri. Perioada înfloririi ambroziei se întinde pe lunile august, septembrie și octombrie, însă anul acesta a debutat cu două.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
4
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
Digi Sport
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
Surse Digi24: Coaliția se pregătește să taie 70.000 de posturi din...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria...
camere radar viteza pod braila
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt...
Middle aged man wearing coronavirus Covid 19 mask on the go
România, pe locul 45 mondial la mortalitatea cauzată de poluare. Noi...
Ultimele știri
Mesajul mamei unui ostatic pentru Netanyahu: „Mă voi asigura personal că vei fi inculpat de crimă”
Mii de oameni au ieșit în stradă în Mexic pentru cei 130.000 de dispăruți. Persoanele de negăsit, o criză în statul latino-american
Arheologii spun că au descoperit scena unui miracol biblic: locul în care Isus a vindecat un bărbat orb
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tanara cu alergie
Luna august, calvarul alergicilor. Planta care chinuie anual 2,5 milioane de români: „Strănut în salve, mă mănâncă nasul și ochii”
femeie cu rinita alergica
Sezonul alergiilor de primăvară a început mai devreme anul acesta. Ce riscă cei care ignoră simptomele și nu urmează tratamentul
dr_adriana_camuescu
Alergii la câini sau pisici? Ce e de făcut
tanara care sta cu nasul in batista in timp ce trece pe langa o tufa de ambrozie
Calvar pentru românii alergici. Vara târzie prelungește sezonul de ambrozie până în noiembrie. Explicațiile specialiștilor
ambrozie
Peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Sfatul medicului dacă suferi de alergie
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi...
Fanatik.ro
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Gigi Becali vrea marca “Steaua”: “Dacă se scoate la licitaţie, atâta dau pe ea”
Adevărul
România, ironizată și simpatizată în Balcani: „Vampiri. Urși peste tot. Le place să bârfească la muncă și îi...
Playtech
Profesorii refuză deschiderea anului școlar 2025. Nu vor să participe la deschiderea noului an școlar din 9...
Digi FM
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu...
Digi Sport
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
Adevarul
Bulgarii se feresc din calea șoferilor români: „Sunt complet imprudenți. Viteze foarte mari, depășiri în...
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie