Polenul de ambrozie sufocă România. Efecte resimțite chiar și de persoanele fără alergii

În aceste zile, România este învăluită de un nord de polen, iar vârful va fi atins peste câteva zile, spun specialiștii. De vină este sezonul de înflorire al ambroziei, dar și lipsa precipitațiilor. Persoanele alergice resimt deja efectele, însă din cauza încărcăturii mari de granule din aer, inclusiv cei care nu se știu alergici pot fi afectați.

Un val de polen provenit de la ambrozie învăluie țara noastră, iar specialiștii spun că vârful va fi atins abia peste câteva zile.

Cel mai încărcat aer este între orele 9:00 și 11.00. Așadar, în acest interval orar nu e nu ne este recomandat să facem plimbări în aer liber și nici să ne aerisim locuințele.

Medicii spun că simptomele specifice alergiei la polenul de ambrozie pot fi declanșate chiar dacă în aer există doar cinci sau șase granule de polen pe metrul cub. Măsurătorile au indicat, în anumite zile, 79 sau chiar 150 de granule pe metrul cub.

Reacțiile alergice la polenul de ambrozie se manifestă prin tuse, nas înfundat, mâncărimi la nivelul ochilor, nasului și gâtului. Așadar, acestea pot fi ușor confundate cu o răceală și tratate greșit. De aici este foarte important să ne adresăm medicului specialist.

De regulă, ambrozia crește pe terenurile care nu sunt cosite, iar polițiștii sunt cei care pot aplica sancțiuni persoanelor care nu și-au îngrijit proprietățile.

Granulele de polen pot fi duse de vânt pe distanțe chiar și de sute de kilometri. Perioada înfloririi ambroziei se întinde pe lunile august, septembrie și octombrie, însă anul acesta a debutat cu două.

