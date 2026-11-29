Aproximativ o tonă de droguri, printre care heroină, cocaină, canabis și MDMA, a fost distrusă de Poliția Română. Substanțele provin din dosare penale instrumentate de polițiști și procurorii DIICOT, în urma unor acțiuni de combatere a traficului de droguri.

Potrivit Poliției Române, operațiunea de distrugere a avut loc pe 24 noiembrie 2026, cu sprijinul unui operator autorizat pentru eliminarea substanțelor periculoase. Întreaga procedură s-a desfășurat într-un mediu controlat, cu respectarea normelor de protecție a mediului și a prevederilor legale.

Printre substanțele distruse s-au numărat canabis, heroină, cocaină, rezină de canabis, opiu și MDMA, dar și bunuri care prezentau urme de droguri și precursori utilizați în producerea acestora.

Peste 985 de kilograme de droguri, capturate în primele zece luni ale anului

Bilanțul Poliției Române arată că, în perioada ianuarie – 5 noiembrie 2026, structurile de combatere a criminalității organizate, sub coordonarea DIICOT, au capturat peste 985 de kilograme de droguri. Dintre acestea, aproximativ 245 de kilograme erau droguri de mare risc, iar peste 740 de kilograme, droguri de risc.

În aceeași perioadă, anchetatorii au ridicat 63.048 de comprimate, 5.344 de plante de canabis și peste 60 de kilograme de substanțe psihoactive noi.

De asemenea, au fost descoperite 4.141 de kilograme de masă vegetală verde care conținea THC, echivalentul a aproximativ 745 de kilograme de masă vegetală uscată.

Capturi importante de cocaină și canabis

Printre acțiunile prezentate de Poliția Română se numără și o captură de 30 de kilograme de cocaină, descoperită în luna aprilie într-un ansamblu rutier de transport marfă. Drogurile erau împărțite în 33 de pungi și ascunse în două genți, în interiorul capului tractor. Vehiculul era condus de un cetățean turc, în vârstă de 45 de ani.

În luna septembrie, un bărbat a fost prins în flagrant, în Voluntari, în timp ce încerca să vândă 21 de kilograme de canabis. Cantitatea urma să fie comercializată pentru 70.000 de euro.

O altă captură a avut loc în luna iulie, când polițiștii de frontieră au descoperit 38 de kilograme de canabis introduse în țară prin fostul Punct de Trecere a Frontierei Petea. Drogurile erau ascunse în plafonul unei autoutilitare și împărțite în peste 100 de pungi.

Poliția Română precizează că lupta împotriva traficului de droguri continuă, prin cooperarea dintre instituțiile naționale și internaționale cu atribuții în domeniu.

Editor : A.R.