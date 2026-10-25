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Video Pompier lovit cu o cărămidă în piept, în timpul unei intervenții în Argeș. Raed Arafat: „Nu există nicio justificare”

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pompier lovit caramida arges
Captură foto din video Digi24
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Din articol
Arafat: Nu există nicio justificare pentru agresarea echipajelor de intervenție Trei persoane, duse la audieri după incidentul din Ștefănești

Un pompier a fost lovit cu o cărămidă în piept, duminică seară, în timp ce intervenea la un incendiu în orașul Ștefănești, județul Argeș. Mai multe persoane au devenit agresive cu echipajele de intervenție, iar o autospecială de pompieri și o mașină de poliție au fost avariate. Trei persoane au fost duse la audieri. Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit la Digi24 și a condamnat agresiunile și a cerut luarea măsurilor legale împotriva celor vinovați.

Raed Arafat a declarat la Digi24 că pompierul rănit nu se afla în stare critică în momentul transferului la spital, potrivit informațiilor pe care le avea. El a subliniat că autoritățile trebuie să îi identifice pe cei responsabili și să ia măsurile legale.

„Deci, noi am aflat că, în timpul unei intervenții la un incendiu care a fost lichidat de altfel de pompieri, a fost agresat echipajul de pompieri care a intervenit. Un pompier a fost lovit cu o cărămidă în piept, din informațiile care le am până acum. O mașină a poliției a fost și ea avariată.

Deci, la acest moment, din fericire, colegul nostru pompier nu este în stare critică din informațiile care le-am dat, dar a fost transferat la spital și este normal că forțele de ordine la acest moment intervin pentru că va trebui stabilit cine a făcut acest lucru, cine este vinovatul și trebuie luate toate măsurile împotriva celor care agresează, ăă, cei care intervin să salveze vieți și cei care intervin în situațiile de urgență.

Că vorbim de pompier, că vorbim de polițiști, că vorbim de jandarmi sau de colegii de la ambulanță, este inadmisibil să se ajungă ca oamenii aceștia când ajung la locul intervenției, să fie primiți cu agresivitate și să fie, ăă, agresați și răniți chiar. Deci este un lucru care va trebui să, se oprească și clar că trebuie luate toate măsurile necesare.

Și acum, cert că colegii de la poliție vor lua toate măsurile necesare pentru identificarea făptașilor și, bineînțeles, pentru trimiterea lor cel mai probabil în judecată”, a spus șeful DSU.

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Arafat: Nu există nicio justificare pentru agresarea echipajelor de intervenție

Întrebat dacă incidentul ar putea avea legătură cu dezinformarea sau cu un caz similar petrecut recent în județul Cluj, Raed Arafat a spus că nu deține informații suficiente pentru a stabili ce a declanșat agresiunea. Șeful DSU a precizat însă că nemulțumirile trebuie exprimate pe căi legale.

„N-am informații despre ce s-a întâmplat exact, ca să se ajungă la această situație, dar nu există nicio justificare, absolut nicio justificare care să stea la baza unei agresiuni împotriva echipajelor de intervenție.

Cine este nemulțumit are căile legale să se adreseze superiorilor, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, să ajungă la Inspectoratul General, să ajungă la Departamentul pentru Situații de Urgență, dar în niciun caz nu se poate ajunge la agresarea salvatorilor și a pompierilor și a oricărui salvator, indiferent din ce structură face parte. Așa că o să așteptăm să vedem ce s-a întâmplat exact, care au fost «motivele», să spun între ghilimele, dar în final nu există niciun motiv care să justifice astfel de comportament”, a adăugat el.

Întrebat despre starea colegului transportat la spital, Raed Arafat a spus că, potrivit ultimelor informații pe care le avea, acesta nu era în stare gravă.

„Din ce știu, nu este într-o stare gravă, dar n-am primit ultimele informații de la spital, dar când a fost transferat nu era într-o stare critică, dar totuși a trebuit să fie transferat la spital. Aștept să aflu mai multe”, a explicat șeful DSU.

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Trei persoane, duse la audieri după incidentul din Ștefănești

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, un echipaj de pompieri de la Detașamentul Pitești intervenise pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Sticlelor din orașul Ștefănești, scrie Agerpres.

Pe parcursul intervenției, persoanele aflate la fața locului au manifestat un comportament agresiv față de echipaj și autospeciala de stingere. Pompierul rănit a primit asistență medicală de la un echipaj SMURD și a fost transportat la spital pentru investigații.

Polițiștii au anunțat că, din primele verificări, pompierul ar fi fost lovit de un obiect contondent aruncat de una dintre persoanele prezente. Atât autospeciala de poliție, neinscripționată, cât și autospeciala de stingere au suferit distrugeri.

La fața locului au intervenit luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, polițiști din Pitești și Ștefănești, precum și jandarmi. Trei persoane implicate au fost identificate și conduse la audieri, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale.

Editor : Ana Petrescu

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