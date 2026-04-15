Pompierii au descoperit cauza incendiului de la blocul din Constanța. 8 persoane sunt încă internate, un pacient în stare critică

Pompierii au stabilit că incendiului de la blocul din municipiul Constanţa a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric. De asemenea, aceștia continuă verificările pentru stabilirea pagubelor produse de foc.

„Cel mai probabil incendiul produs, marţi seara, la blocul din municipiul Constanţa, a fost provocat de un scurtcircuit la aparate electrice lăsate sub tensiune, nesupravegheate”, au transmis reprezentanţii ISU Dobrogea, scrie News.ro.

Potrivit Consiliului Judeţean Constanţa, opt persoane mai sunt internate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa în urma incendiului, dintre care patru sunt copii cu vârste între 10 şi 17 ani.

Aceştia au suferit intoxicaţii cu monoxid de carbon, însă evoluţia lor este favorabilă şi ar putea fi externaţi în cursul zilei de miercuri.

De asemenea, un bărbat de 64 de ani se află în Secţia de Terapie Intensivă, în stare critică, după ce a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafaţa corpului.

Pompierii au fost solicitaţi marţi seară să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc social din cartierul Henri Coandă. Flăcările s-au extins rapid, motiv pentru care a fost activat Planul Roşu de intervenţie.

Pentru stingerea incendiului au intervenit peste 90 de pompieri, la acţiune participând şi două autospeciale din cadrul ISU Ialomiţa.

Reprezentanţii Primăriei Constanţa au anunţat că 157 de persoane au fost evacuate din imobil. Autorităţile au precizat că toţi locatarii afectaţi vor avea asigurat un acoperiş deasupra capului, fiind disponibile 60 de unităţi locative, dintre care 41 pregătite pentru relocare imediată.

