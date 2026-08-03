Pompierii au intervenit la peste 500 de incendii în ultimele trei zile. Câte hectare de teren au ars

Pompierii au intervenit la nivel naţional, în perioada 31 iulie - 2 august, pentru stingerea a 513 incendii, care au afectat 2.300 de hectare de teren.

„Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă şi duminică, salvatorii au gestionat peste 5.400 de situaţii de urgenţă, intervenind cu promptitudine pentru protejarea vieţii şi a bunurilor. În această perioadă, pompierii s-au confruntat cu 513 incendii, iar din totalul acestora, 373 au reprezentat arderi necontrolate, suprafaţa de teren afectată fiind mai mare de 2.300 de hectare”, a transmis luni Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

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Pe lângă intervenţiile pentru stingerea incendiilor, în acest weekend, s-au înregistrat peste 4.200 de solicitări pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 4.227 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical.

„Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, colegii noştri au gestionat 667 de situaţii pentru salvarea persoanelor şi animalelor din medii ostile vieţii şi 25 de cazuri pentru extragerea victimelor blocate în autoturisme avariate”, arată sursa citată.

De asemenea, în această perioadă, datorită răspunsului eficient furnizat de echipajele operative pe durata misiunilor desfăşurate, 39 de persoane aflate în situaţii critice au fost salvate.

În ceea ce priveşte avertizarea populaţiei, în ultimele trei zile, au fost transmise 41 de mesaje prin intermediul sistemului RO-ALERT pentru informarea cetăţenilor şi luarea măsurilor de autoprotecţie, cele mai multe dintre acestea semnalând prezenţa animalelor periculoase.

Pompierii atrag atenţia că arderea vegetaţiei uscate este interzisă, iar nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetaţiei ierboase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice şi pentru persoanele juridice, de la 50.000 lei la 100.000 lei.

În perioada 15 iulie - 15 octombrie, IGSU desfăşoară la nivel naţional campania de informare şi prevenire „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetaţiei uscate este interzisă!”, prin care recomandă cetăţenilor să nu incendieze vegetaţia uscată, miriştile sau resturile vegetale, să respecte legislaţia care interzice arderea vegetaţiei uscate, să nu arunce la întâmplare ţigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse, să supravegheze permanent orice sursă de foc, iar în cazul izbucnirii unui incendiu, să apeleze de urgenţă numărul 112.

Editor : B.P.