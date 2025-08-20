Live TV

Pompierii au salvat un câine căzut în canal. ISU cere „semnalizarea zonelor cu risc, vizibilă atât pentru oameni cât și pentru animale”

Data publicării:
pompieri
Sursa foto: ISU Iași/Facebook

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi au salvat un câine care căzuse într-un canal dezafectat, de circa patru metri adâncime.

„Deşi canalul nu conţinea foarte multă apă, pericolul era real - pereţii abrupţi nu ofereau nicio şansă de ieşire pentru patruped. La faţa locului a fost mobilizat un echipaj cu o autospecială de intervenţie şi stingere dotată cu accesorii specifice pentru salvarea animalelor. Utilizând un ham special şi ademenind câinele cu mâncare, salvatorii ieşeni au reuşit extragerea animalului în siguranţă", a precizat miercuri ISU Iaşi.

După intervenție, pompierii au acoperit „provizoriu” canalul și i-au cerut proprietarului terenului să ia măsurile necesare de protecție.

„Această misiune demonstrează încă o dată că pompierii ieșeni dau dovadă de empatie și devotament, fiind alături nu doar de oameni, ci și de animale, care fac parte din viața și comunitatea noastră”, se arată în comunicatul ISU Iași

Pompierii au făcut, cu această ocazie, mai multe recomandări pentru protejarea animalelor și evitarea unor accidente similare. Propietarii sunt astfel rugați să-și supravegheze cu atenție animalele de companie, în special în zonele izolate sau necunoscute, să folosească lese și hamuri în timpul plimbărilor și să evite accesul animaleloor „în spații degradate, șantiere, canale sau zone industriale”.

Pompierii recomandă, de asemenea, asigurarea împrejmuirii șantierelor, a bazinelor, gropilor și spațiilor tehnice, montarea de capace și grilaje de protecție la canale și rezervoare, precum și semnalizarea corespunzătoare a zonelor cu risc, „vizibilă atât pentru oameni, cât și pentru animale”.

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
3
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
mancare all inclusive
5
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digi Sport
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna explică proiectul care va interzice cumulul...
Bucharest city view
Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință...
INSTANT_CNP_PNL_ANTONESCU_2_016INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția, de la o promisiune la alta: Respinge proiectul „Antonescu”...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR...
Ultimele știri
PSD, atac la miniștrii USR: „Nu fac nimic! Singura lor preocupare e să ne acuze că nu participăm la ședințele Coaliției”
Avaria care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a fost remediată. Când va fi finalizată încărcarea rețelei
Bătaie cu săbii și topoare în trafic, în Brăila: polițiștii îi caută pe agresori. Scenele șocante au fost filmate de martori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
chirie
Bucureștiul, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. În ce cartiere pot fi găsite cele mai accesibile chirii
incendii in turcia
Noi incendii devastatoare în Turcia: peste 250 de persoane au fost evacuate dintr-o regiune turistică
WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.49.32 (1)
Incendiu de vegetație din Ilfov. Au fost evacuate zeci de persoane, existând pericolul de propagare la case
photo-collage.png - 2025-08-15T133745.771
Pericol de explozie în Iași: incendiu puternic lângă o benzinărie. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert
incendiu vegetatie grecia
Pompierii români avertizează: peste 250 de incendii au izbucnit în doar 24 de ore. Câte hectare au ars și ce i se recomandă populației
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany Hensel, gemenele siameze care au fascinat lumea, pozate cu un nou-născut. Acum un an s-a...
Cancan
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără...
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Reacții după ce Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de restricție împotriva unui bărbat obsedat de...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul. CCR răspunde dur. „Nu se poate”. Dar de ce?
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie