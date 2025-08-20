Pompierii au salvat un câine căzut în canal. ISU cere „semnalizarea zonelor cu risc, vizibilă atât pentru oameni cât și pentru animale”

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi au salvat un câine care căzuse într-un canal dezafectat, de circa patru metri adâncime.

„Deşi canalul nu conţinea foarte multă apă, pericolul era real - pereţii abrupţi nu ofereau nicio şansă de ieşire pentru patruped. La faţa locului a fost mobilizat un echipaj cu o autospecială de intervenţie şi stingere dotată cu accesorii specifice pentru salvarea animalelor. Utilizând un ham special şi ademenind câinele cu mâncare, salvatorii ieşeni au reuşit extragerea animalului în siguranţă", a precizat miercuri ISU Iaşi.

După intervenție, pompierii au acoperit „provizoriu” canalul și i-au cerut proprietarului terenului să ia măsurile necesare de protecție.

„Această misiune demonstrează încă o dată că pompierii ieșeni dau dovadă de empatie și devotament, fiind alături nu doar de oameni, ci și de animale, care fac parte din viața și comunitatea noastră”, se arată în comunicatul ISU Iași

Pompierii au făcut, cu această ocazie, mai multe recomandări pentru protejarea animalelor și evitarea unor accidente similare. Propietarii sunt astfel rugați să-și supravegheze cu atenție animalele de companie, în special în zonele izolate sau necunoscute, să folosească lese și hamuri în timpul plimbărilor și să evite accesul animaleloor „în spații degradate, șantiere, canale sau zone industriale”.

Pompierii recomandă, de asemenea, asigurarea împrejmuirii șantierelor, a bazinelor, gropilor și spațiilor tehnice, montarea de capace și grilaje de protecție la canale și rezervoare, precum și semnalizarea corespunzătoare a zonelor cu risc, „vizibilă atât pentru oameni, cât și pentru animale”.

