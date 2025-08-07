Trei elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație al MAI și pompierii intervin pentru a stinge incendiul de vegetaţie uscată, stuf şi fond forestier care a izbucnit pe 4 august în localitatea Chilia Veche, din judeţul Tulcea. Au apărut noi focare, iar din cauza terenului greu accesibil este aruncată apă și cu ajutorul sistemului Bambi Bucket al aparatelor de zbor.

„Intervențiile piloților și pompierilor continuă în zona Ostrov Tătaru – Chilia Veche, acolo unde eforturile sunt de amploare în lupta cu focul”, transmite IGSU.

De asemenea, astăzi, au fost efectuate 25 de lansări de apă, echivalentul a peste 60 de tone de apă. Iar cu ajutorul uneia dintre aeronave au fost transportați 10 pompieri în apropierea focarelor, pentru a se acționa de la sol cu mijloace specifice.

În zonă sunt făcute intervenții atât cu forțe și mijloace terestre, cât și aeriene, încă din data de 4 august. Însă, astăzi au apărut noi focare.

Din cauza terenului greu accesibil, care nu permite accesul autospecialelor în zona afectată, elicopterele vor arunca în continuare apă cu ajutorul sistemului Bambi Bucket.

Foto: ISU Tulcea

„Mobilizarea acestor elicoptere este esențială în lupta cu incendiul, ele având capacitatea de a transporta și lansa volume mari de apă în zonele greu accesibile pentru echipele terestre. Astfel, intervenția lor rapidă și precisă completează eforturile pompierilor de la sol, accelerând procesul de stingere și limitând extinderea focarelor”, mai arată sursa citată.

Misiune în dinamică, mai spune IGSU.

Pe 4 august, Înspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că un puternic incendiu de vegetaţie uscată, stuf şi fond forestier a izbucnit în localitatea Chilia Veche, din judeţul Tulcea, iar focul a acaparat o suprafaţă de 6 hectare.

Foto: ISU Tulcea

