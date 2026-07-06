Pompierii români aflați în misiune în sudul Franței au intervenit în noaptea de duminică spre luni pentru a opri propagarea unui incendiu de vegetație către mai multe locuințe din zona Trévillach – Montalba-le-Château, acționând alături de echipele franceze în sectoarele repartizate de autoritățile locale.

Astfel, misiunea pompierilor români detașați în Franța prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene continuă și în aceste zile, echipele intervenind în sprijinul autorităților franceze pentru limitarea incendiilor de vegetație care afectează sudul țării.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în noaptea trecută, modulul național specializat pentru stingerea incendiilor de pădure a fost redislocat către un nou focar izbucnit în zona Trévillach – Montalba-le-Château, unde pompierii români au acționat alături de forțele franceze.

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În apropierea zonei afectate se aflau mai multe gospodării, existând riscul ca flăcările să se extindă către acestea. În acest context, salvatorii români au desfășurat operațiuni pentru protejarea locuințelor și a altor obiective aflate în pericol, limitarea propagării incendiului și sprijinirea echipelor franceze în sectoarele de intervenție repartizate.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, marcate de vântul puternic și vegetația uscată, factori care au favorizat propagarea rapidă a incendiului. Totodată, apariția unor noi focare a impus adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție.

Misiunea vine după o altă intervenție importantă desfășurată de pompierii români în Franța, unde aceștia au evacuat peste 150 de butelii GPL dintr-un camping amenințat de flăcări, contribuind la prevenirea unui posibil dezastru și la protejarea persoanelor aflate în zonă.

Foto: IGSU

În prezent, modulul românesc se află în așteptarea repartizării către un nou sector de intervenție. Pe parcursul zilei este programată și rotirea efectivelor, măsură menită să asigure continuitatea misiunilor și menținerea capacității operaționale a echipelor.

Pompierii români participă în această perioadă la misiunea de pre-poziționare în Franța în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, contribuind la răspunsul internațional în contextul riscului ridicat de incendii de vegetație din sezonul estival.

Foto: IGSU

Foto: IGSU

Editor : Ana Petrescu