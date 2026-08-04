Cel de-al doilea schimb al modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure (RO GFFF-V), dislocat în Franța în perioada 16–31 iulie, a revenit luni seară în România, după două săptămâni în care pompierii au intervenit în mai multe zone afectate de incendii de vegetație.

Pe durata misiunii, salvatorii români au fost integrați în dispozitivul operativ coordonat de autoritățile franceze și au acționat în funcție de evoluția incendiilor, fiind trimiși succesiv în localitățile Pontevès, Brignoles și Correns, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

În zona Pontevès, pompierii români au participat la limitarea propagării incendiului, stingerea și lichidarea focarelor active, precum și la monitorizarea zonelor afectate pentru prevenirea reaprinderii.

Foto: IGSU

Ulterior, modulul a fost redislocat în Brignoles, unde echipajele au avut misiunea de a proteja locuințele aflate în apropierea frontului de incendiu. După localizarea focului, pompierii au continuat patrulările și au identificat și lichidat focarele ascunse pentru a împiedica reaprinderea acestora.

În ultimele zile ale misiunii, pompierii români au fost trimiși în Correns, unde un incendiu de pădure de amploare a mobilizat importante forțe terestre și aeriene.

Modulul românesc a intervenit cu întreg efectivul și toate mijloacele disponibile, fiind împărțit în două sectoare de intervenție. Misiunile au vizat limitarea extinderii incendiului, protejarea locuințelor amenințate de flăcări și lichidarea focarelor active și ascunse, în sprijinul autorităților franceze.

Foto: IGSU

IGSU arată că, pe întreaga durată a misiunii, pompierii români au colaborat cu serviciile franceze de intervenție și cu celelalte module europene, demonstrând un nivel ridicat de profesionalism și interoperabilitate în gestionarea incendiilor de pădure.

La finalul misiunii, salvatorii au primit numeroase mesaje de apreciere din partea comunităților locale. Desenele și mesajele oferite de copii au fost descrise drept un gest de recunoștință care va rămâne o amintire deosebită pentru membrii modulului și o dovadă că sprijinul acordat în Franța a fost apreciat.

Misiunea României în Franța continuă prin activitatea celui de-al treilea schimb al modulului RO GFFF-V, care desfășoară în continuare misiuni operative în sprijinul autorităților franceze.

Foto: IGSU

Foto: IGSU

Editor : Ana Petrescu