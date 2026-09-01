Pompierii români aflați în sprijinul autorităților din Serbia continuă, marți, intervenția în zona localității Susara, din centrul Rezervației Deliblato Sands, unde acționează pentru identificarea și lichidarea focarelor și pentru prevenirea reaprinderii incendiului.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), salvatorii români au desfășurat luni misiuni pentru identificarea și lichidarea focarelor din perimetrul stabilit de autoritățile sârbe, precum și pentru răcirea zonelor afectate.

„Intervenția pompierilor români aflați în sprijinul autorităților din Serbia continuă, în zona localității Susara, în centrul Rezervației Deliblato Sands. În cursul zilei de ieri (n.r. - luni), salvatorii români au desfășurat misiuni pentru identificarea și lichidarea focarelor din perimetrul stabilit de omologii sârbi, precum și pentru răcirea zonelor afectate, în vederea prevenirii reaprinderii incendiului și limitării riscului de propagare a flăcărilor. Intervenția colegilor noștri s-a realizat cu utilizarea mijloacelor specifice de intervenție, inclusiv a celor care permit executarea misiunilor în condiții dificile și a necesităților operative din zona afectată”, spune IGSU, pe pe pagina de Facebook.

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Marți, pompierii români acționează în sectorul repartizat de omologii sârbi, în proximitatea localității Susara, pentru identificarea și lichidarea focarelor și reducerea riscului de reaprindere.

„Prin prezența și intervenția lor, salvatorii români contribuie, alături de forțele din Serbia, la gestionarea efectelor incendiilor de vegetație și la protejarea comunităților și a mediului înconjurător. Misiunea continuă”, transmite IGSU.

Editor : Ana Petrescu