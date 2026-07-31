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Video&Foto Pompierii români luptă cu un incendiu major în Franța. Flăcările amenință locuințe din apropierea localității Correns

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incendii franta
Foto: IGSU
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Din articol
Pompierii români au fost redistribuiți pe teren Trei locuințe sunt protejate de echipajele române

Pompierii români detașați în Franța intervin în continuare la incendiile de vegetație care afectează sudul țării, după ce autoritățile franceze au solicitat sprijin prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Militarii acționează în apropierea localității Correns, unde incendiul se manifestă pe mai multe fronturi și amenință zona locuită.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pompierii români intervin în două sectoare stabilite de comandamentul francez.

„La solicitarea omologilor francezi, colegii noștri acționează, cu mijloacele tehnice din dotare, în două sectoare de intervenție, conform dispozitivului stabilit de comandantul țării gazdă”, a transmis IGSU.

Intervenția se desfășoară în zona localității Correns.

„Pompierii români acționează pentru localizarea și lichidarea unui incendiu major care se dezvoltă pe mai multe fronturi”, precizează instituția.

Misiunea este îngreunată de condițiile meteo și de amploarea incendiului.

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„Misiunea se desfășoară în condiții dificile, din cauza temperaturilor ridicate, a vântului care suflă cu putere, dar și a fumului generat de flăcările care se manifestă pe suprafețe extinse”, potrivit IGSU.

Pentru alimentarea autospecialelor, la locul intervenției a fost trimisă o autocisternă cu o capacitate de 30.000 de litri de apă.

Pompierii români au fost redistribuiți pe teren

Într-o actualizare privind evoluția misiunii, IGSU anunță că dispozitivul de intervenție este adaptat permanent, în funcție de evoluția incendiului.

„Acțiunile destinate limitării propagării incendiului continuă, modulul național acționând conform dispozitivului stabilit de comandamentul francez. Pe parcursul misiunii, militarii români au fost redistribuiți, astfel încât dinamica situației operaționale să fie optim acoperită”, transmite instituția.

Autoritățile precizează că flăcările s-au apropiat inclusiv de baza de operații din Correns.

„Întrucât flăcările se manifestă și în proximitatea bazei de operații, situată în localitatea Correns, s-a dispus ca autocisterna de 30.000 l și autospeciala de stingere cu capacitatea de 10.000 l să fie pregătite pentru intervenția imediată, în sprijinul forțelor aflate în teren, dacă situația o va impune”, arată IGSU.

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Trei locuințe sunt protejate de echipajele române

În prezent, trei autospeciale de stingere cu o capacitate de 3.000 de litri intervin în zona Chemin de Saint-Germain (D45), din localitatea Correns, pentru a împiedica extinderea incendiului către zona construită.

„Trei autospeciale de stingere, cu capacitatea de 3.000 l, acționează în zona Chemin de Saint-Germain (D45), localitatea Correns, pentru limitarea propagării incendiului, întrucât există riscul de extindere a acestuia către zona construită”, informează IGSU.

Totodată, pompierii români desfășoară misiuni de protejare a unor locuințe aflate în apropierea focarelor.

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„Colegii noștri desfășoară misiuni de protejare a trei locuințe aflate în proximitatea frontului de incendiu, derulând acțiuni care să împiedice propagarea flăcărilor către acestea”, precizează instituția.

IGSU subliniază că intervenția este într-o continuă dinamică.

„Situația operativă este într-o continuă dinamică, iar dispozitivul de intervenție este adaptat permanent, în funcție de evoluția incendiului și de solicitările de sprijin ale omologilor francezi. Echipajele modulului național sunt și rămân la datorie, pentru protejarea populației, a bunurilor și limitarea extinderii incendiului”, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

incendii franta 1
Foto: IGSU
incendii franta
Foto: IGSU

Editor : Ana Petrescu

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