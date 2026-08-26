Pompierii români au intervenit, pe parcursul zilei de marţi, în proximitatea localităţii Grebenat din Serbia, pentru lichidarea unui incendiu de vegetaţie.

Potrivit unui comunicat al IGSU, intervenţia a fost una dificilă, din cauza terenului accidentat, a lăstărişului dens şi a numeroşilor arbori căzuţi în urma incendiului. Accesul către focarele active s-a realizat cu dificultate, fiind necesară degajarea căilor de acces cu ajutorul echipamentelor şi uneltelor specifice.

„Pentru a împiedica extinderea incendiului, pompierii au delimitat şi asigurat un perimetru de aproximativ 34 de hectare, în interiorul căruia s-au desfăşurat permanent operaţiuni de localizare, limitare şi stingere a focarelor. În cele două sectoare au fost mobilizate numeroase autospeciale de stingere, inclusiv autospeciale de mare capacitate, precum şi UTV-uri, utilizate şi adaptate pentru intervenţia în zone greu accesibile”, precizează sursa citată.

Foto: IGSU

Citește și: Incendiile fac ravagii în Serbia. România trimite zeci de pompieri și un elicopter Black Hawk pentru intervenție

De asemenea, sursa citată spune că s-a creat un sector funcţional intermediar de alimentare cu apă, deservit de o autospecială de mare capacitate de 10.000 de litri, amplasată în zona intermediară dintre cele două sectoare.

Dispunerea tehnicii şi organizarea alimentării cu apă au fost realizate astfel încât să se asigure continuitatea intervenţiei, reducerea timpilor necesari pentru realimentare şi menţinerea unui flux constant de apă către sectoarele de intervenţie, în funcţie de evoluţia focarelor şi de condiţiile existente în teren.

„Un rol important în desfăşurarea misiunii îl au coordonarea şi cooperarea permanentă cu omologii şi autorităţile sârbe, intervenţia fiind organizată în funcţie de evoluţia incendiului şi de condiţiile din teren. Colegii noştri au acţionat cu prioritate pentru lichidarea focarelor active, limitarea propagării incendiului, protejarea zonelor neafectate şi menţinerea unei linii de siguranţă în jurul perimetrului afectat”, a adăugat IGSU.

Editor : Ana Petrescu