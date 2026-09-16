Misiunea pompierilor români trimiși în Grecia pentru a sprijini autoritățile elene în lupta cu incendiile de vegetație s-a încheiat, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Ultimul schimb de pompieri a pornit miercuri spre România, după o misiune desfășurată timp de peste o lună în apropiere de Atena.

Potrivit IGSU, 120 de pompieri români, organizați în trei schimburi, au fost prezenți în localitatea Nea Makri, în apropiere de Atena, începând cu 1 august.

„Astăzi, ultimul schimb își încheie misiunea și pornește spre casă, după ce a dus mai departe, în Grecia, experiența și spiritul de solidaritate ale pompierilor români”, a transmis IGSU, miercuri într-o postare pe Facebook.

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Pompierii români au fost pregătiți să intervină alături de colegii greci în sprijinul comunităților amenințate de incendiile de vegetație.

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Monitorizare și intervenții în zonele afectate

Pe durata misiunii, modulul românesc specializat în stingerea incendiilor de pădure a desfășurat activități de monitorizare și intervenție pentru limitarea și lichidarea incendiilor izbucnite pe teritoriul Greciei, în zonele stabilite de autoritățile elene.

IGSU a transmis un mesaj de mulțumire pompierilor români pentru implicarea în misiune.

„Fiecare dintre colegii noștri și-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate și profesionalism, departe de familie și de cei dragi, dar cu gândul la oamenii pe care îi puteau ajuta”, a precizat instituția.

„Vă mulțumim pentru fiecare zi în care ați fost la datorie, pentru efortul depus și pentru felul în care ați reprezentat România!”, a mai transmis IGSU.

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Misiune în cadrul unui program european

În perioada 1 august – 15 septembrie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prin IGSU, a participat în Grecia cu un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure.

Misiunea s-a desfășurat în cadrul programului de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).

Programul de asistență, finanțat de Uniunea Europeană, a fost conceput pentru a sprijini comunitățile din Europa grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori.

În acest an, programul a reunit în Grecia echipaje operative din România, Cehia, Franța și Republica Moldova.

IGSU le-a mulțumit și pompierilor greci pentru colaborarea pe durata misiunii.

„Mulțumim colegilor pompieri greci pentru colaborare și pentru încrederea acordată pe parcursul acestei misiuni”, a transmis instituția.

Editor : Ana Petrescu