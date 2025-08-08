Live TV

Video&Foto Pompierii români, trimiși în Grecia la stingerea incendiilor de vegetație. Salvatorii au o misiune dificilă

incendiu vegetatie grecia
Foto: IGSU

Pompierii români aflați în Grecia intervin, vineri, la un incendiu de vegetație care a izbucnit în apropierea localității Charvalo, în regiunea Attica de Est, transmite IGSU.

Salvatorii români acționează cu șapte autospeciale, inclusiv o cisternă de mare capacitate, cu un rezervor de 30.000 de litri de apă.

Intervenția este dificilă din cauza vegetației uscate, a terenului accidentat și a vâmtului puternic care favorizează propagarea focului.

Citește și: Un incendiu de proporţii arde necontrolat la sud-est de Atena

„Misiunea pompierilor români se desfășoară sub coordonarea directă a ofițerilor de legătură eleni și constă în protejarea locuințelor din calea focului, evacuarea persoanelor, prevenirea extinderii incendiului către zonele locuite, alimentarea autospecialelor țării gazdă cu apă, precum și crearea și menținerea unei linii de protecție între focar și suprafețele neafectate”, mai spune Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Deschide galeria foto

IGSU reamintește că, până la data de 15 septembrie, 40 de pompieri români, împreună cu nouă mijloace tehnice, participă la eforturile de protecție civilă ale Uniunii Europene în sprijinul autorităților elene.

Aceștia acționează alături de echipe de intervenție din Austria, Cehia, Franța, Republica Moldova și Bulgaria.

