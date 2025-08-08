„Misiunea pompierilor români se desfășoară sub coordonarea directă a ofițerilor de legătură eleni și constă în protejarea locuințelor din calea focului, evacuarea persoanelor, prevenirea extinderii incendiului către zonele locuite, alimentarea autospecialelor țării gazdă cu apă, precum și crearea și menținerea unei linii de protecție între focar și suprafețele neafectate”, mai spune Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
IGSU reamintește că, până la data de 15 septembrie, 40 de pompieri români, împreună cu nouă mijloace tehnice, participă la eforturile de protecție civilă ale Uniunii Europene în sprijinul autorităților elene.
Aceștia acționează alături de echipe de intervenție din Austria, Cehia, Franța, Republica Moldova și Bulgaria.