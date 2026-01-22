Live TV

Video „Populism periculos”. Val de reacții după anunțul că transportul public ar putea fi gratuit în Arad. Cine contestă inițiativa edilului

Data actualizării: Data publicării:
transport arad
Sursa foto: colaj captură video Digi24

Val de reacții la Arad, după anunțul primarului că transportul public ar putea fi gratuit în oraș. Intenția edilului liberal este contestată vehement chiar de colegii de partid ai edilului: „Mi se pare populism periculos!”, este de părere vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea. Propunerea de a circula gratuit pe raza orașului vine în contextul majorării taxelor și impozitelor, de la început de an. Primăria vrea să atenueze astfel, măcar parțial, cheltuielile localnicilor, dar și să valorifice rețeaua de transport public, în care s-au investit mulți bani în ultimii ani. 

Vestea că ar putea să circule gratis cu transportul în comun i-a bucurat pe arădeni, mai ales în contextul taxelor și impozitelor recent majorate.

„Am o părere foarte bună! E 120 de lei abonamentul în fiecare lună. Și pentru un an de zile, se adună...", spune o femeie.

„Păi ar fi bine să fie pe gratis și nu numai pentru cei care sunt din Arad", e de părere altcineva.

„Mi se pare foarte ok pentru toată lumea. Este o idee bună!", crede un bărbat.

„Evident, este o idee excelentă!", susține altcineva.

"Da, să fie pentru toată lumea!", concluzionează o localnică.

„O astfel de măsură vine spre așteptarea oamenilor, care contribuie financiar. Dacă avem impedimente de natură superioare nivelului nostru de decizie, atunci vom căuta soluții", a transmis, pentru Digi24, primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.  

Propunerea primarului liberal a fost, însă, criticată chiar de colegii lui de partid. 

„Pentru informarea corectă a arădenilor, consider obligatoriu ca Primăria să comunice public proiecția de buget pentru CTP și care va fi sursa din care va fi acoperită subvenția pentru CTP, subvenție care, cu această suplimentare, va ajunge la aproape 80 de milioane de lei, anual", a transmis, pe rețelele sociale, prefectul județului Arad, Mihai Pașca. 

Și vicepreședintele Consiliului Județean Arad se opune propunerii. 

„Suntem într-o situație în care gratuitățile, scutirile și excepțiile au condus la cheltuieli care nu pot fi susținute. Să vii acum cu alte gratuități, mi se pare populism periculos", e de părere vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea, în postarea publicată pe rețelele sociale. 

Proiectul se află în etapa de analiză şi consultare, după care va fi supus aprobării Consiliului Local Municipal.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
antal arpad
Primarul din Sfântu Gheorghe propune un referendum local pe tema taxelor și impozitelor, după protestele cetățenilor
alexandru nazare guvern
Ce spune ministrul Finanțelor despre preluarea funcției de premier de la Ilie Bolojan
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor avertizează că rotativa guvernamentală va fi o problemă: „Hai să găsim pretexte să nu facem ce e de făcut”
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Ce a răspuns Sorin Grindeanu când a fost întrebat dacă va fi schimbat „lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan
sigla pnl
Pe cine propun liberalii la șefia Agenției pentru Ocuparea Locurilor de Muncă și cea pentru Investiții și Comerț Exterior
Recomandările redacţiei
donald trump
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii...
Service
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu...
Trump Groenlanda Danemarca
Deruta din discursul lui Donald Trump de la Davos: cât de adevărate...
dolari sua ue uniunea europeana
Ce ar însemna ca Europa să vândă activele și titlurile de stat care...
Ultimele știri
Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump
Ghid de supraviețuire în iarna terorii de la Kiev. Reportaj din capitala Ucrainei (Politico)
Un amiral de top al Marinei SUA cere dotarea navelor de război din „clasa Trump” cu lasere de mare putere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Alexi Pitu, la Dinamo? Omul care face transferurile în Ștefan cel Mare a răspuns clar: „Am vorbit cu cineva...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Un privilegiu pentru „speciali” va fi eliminat. Ce vrea să facă Guvernul cu locuințele de serviciu pentru...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...