Val de reacții la Arad, după anunțul primarului că transportul public ar putea fi gratuit în oraș. Intenția edilului liberal este contestată vehement chiar de colegii de partid ai edilului: „Mi se pare populism periculos!”, este de părere vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea. Propunerea de a circula gratuit pe raza orașului vine în contextul majorării taxelor și impozitelor, de la început de an. Primăria vrea să atenueze astfel, măcar parțial, cheltuielile localnicilor, dar și să valorifice rețeaua de transport public, în care s-au investit mulți bani în ultimii ani.

Vestea că ar putea să circule gratis cu transportul în comun i-a bucurat pe arădeni, mai ales în contextul taxelor și impozitelor recent majorate.

„Am o părere foarte bună! E 120 de lei abonamentul în fiecare lună. Și pentru un an de zile, se adună...", spune o femeie.

„Păi ar fi bine să fie pe gratis și nu numai pentru cei care sunt din Arad", e de părere altcineva.

„Mi se pare foarte ok pentru toată lumea. Este o idee bună!", crede un bărbat.

„Evident, este o idee excelentă!", susține altcineva.

"Da, să fie pentru toată lumea!", concluzionează o localnică.

„O astfel de măsură vine spre așteptarea oamenilor, care contribuie financiar. Dacă avem impedimente de natură superioare nivelului nostru de decizie, atunci vom căuta soluții", a transmis, pentru Digi24, primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.

Propunerea primarului liberal a fost, însă, criticată chiar de colegii lui de partid.

„Pentru informarea corectă a arădenilor, consider obligatoriu ca Primăria să comunice public proiecția de buget pentru CTP și care va fi sursa din care va fi acoperită subvenția pentru CTP, subvenție care, cu această suplimentare, va ajunge la aproape 80 de milioane de lei, anual", a transmis, pe rețelele sociale, prefectul județului Arad, Mihai Pașca.

Și vicepreședintele Consiliului Județean Arad se opune propunerii.

„Suntem într-o situație în care gratuitățile, scutirile și excepțiile au condus la cheltuieli care nu pot fi susținute. Să vii acum cu alte gratuități, mi se pare populism periculos", e de părere vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea, în postarea publicată pe rețelele sociale.

Proiectul se află în etapa de analiză şi consultare, după care va fi supus aprobării Consiliului Local Municipal.

