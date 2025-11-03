Live TV

Video Posibil blocaj la lucrările de la planșeul Unirii din București, după 5 luni. Guvernul are facturi restante de 135 de milioane de lei

Data publicării:
planseu piata unirii
Foto: captură video Digi24

Există un risc ca lucrările de la planșeul Unirii din Capitală să se blocheze. Constructorul amenință că dacă nu primește banii, nu mai lucrează, deoarece Guvernul are facturi restante de 135 de milioane de lei. De altfel, patronatele din construcţii se întâlnesc luni cu ministrul Finanțelor pentru a discuta despre reducerea impozitelor pe muncă şi sprijin financiar pentru companii. Constructorii sunt nemulțumiți de tăierile din contractele finanțate prin Anghel Saligny. 

Lucrările din centrul Bucureștiului, ajunse la un progres de doar 25%, au deja facturi restante. Se lucrează la fazele 1 și 2, după 5 luni. Constructorul a anunțat ca au avut bugetați pentru acest an 150 de milioane de lei, dar lucrările de până acum costă deja 200 de milioane. 

Constructorul a avertizat ca suma alocată inițial (800 milioane lei) nu ajunge și că dacă la începutul anului nu se va face rectificare bugetară, lucrările se opresc la faza asta. 

Lucrările la planșeu sunt programate până în 2027 iar la pasaj până în 2028. 

În prezent sunt restante facturi de aproximativ 135 de milioane de lei. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
3
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
dominic fritz sustine un discurs
4
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
5
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu...
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
Digi Sport
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fratii micula - cross adevarul
Percheziții la firmele din grupul European Food and Drinks al...
foc de artilerie în Ucraina
Analiză ISW: armata lui Putin și-a schimbat prioritățile pe frontul...
polițiști care anchetează după un atac cu cuțitul din tren in londra
„Era sânge peste tot”. Mărturii cutremurătoare după atacul din trenul...
Imagini revoltătoare în Bihor. Un bărbat a fost bătut de un angajat...
Ultimele știri
Alexandr Lukașenko dezvăluie de ce i-a cerut lui Vladimir Putin temutele rachete Oreșnik: „Să știe că îi putem zdrobi”
O întreagă regiune din Ucraina a rămas fără curent electric din cauza bombardamentelor rușilor
Cum a devenit regiunea chineză controversată Xinjiang un paradis turistic: „Ceea ce experimentează este o versiune cosmetizată”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-09-03T184236.171
Nicușor Dan, în hohote de râs, din cauza lui Călin Georgescu. „Nu trebuie să ne lansăm în speculații”
dominic fritz
Dominic Fritz critică poziția PSD față de Oana Gheorghiu: Un partid care se pierde în mize extrem de mici, dar face jocuri periculoase
Col Toma Marius Cezar
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este noul șef al jandarmilor din Capitală
Piggybank Money Investment Schedule And Business
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință la 3 luni. Membru în CA: „Am participat și la 2 ședințe pe lună!”
catedrala manturirii
Mii de oameni la coadă pentru a vizita Catedrala Națională. Patriarhia: „Depunem toate eforturile să asigurăm cele mai bune condiții”
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să ieși la Kennet Andersson” /...
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Se poate cumula pensia militară cu salariul? Ce spune legea în 2025
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație...
Pro FM
De la imperiu la izolare. Cu barbă albă și hainele din închisoare, Diddy apare în primele poze de când e în...
Film Now
Ce a răspuns Keanu Reeves când a fost întrebat dacă își urmărește propriile filme. Actorul și-a uimit fanii...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Ministrul Muncii, mulțumit de mica recalculare a pensiilor. Este întârziată enorm, creșteri mici
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Cum îi afectează fumatul pe oamenii care-și fac implanturi dentare. Și cei cu dinți naturali au de suferit
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles