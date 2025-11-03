Există un risc ca lucrările de la planșeul Unirii din Capitală să se blocheze. Constructorul amenință că dacă nu primește banii, nu mai lucrează, deoarece Guvernul are facturi restante de 135 de milioane de lei. De altfel, patronatele din construcţii se întâlnesc luni cu ministrul Finanțelor pentru a discuta despre reducerea impozitelor pe muncă şi sprijin financiar pentru companii. Constructorii sunt nemulțumiți de tăierile din contractele finanțate prin Anghel Saligny.

Lucrările din centrul Bucureștiului, ajunse la un progres de doar 25%, au deja facturi restante. Se lucrează la fazele 1 și 2, după 5 luni. Constructorul a anunțat ca au avut bugetați pentru acest an 150 de milioane de lei, dar lucrările de până acum costă deja 200 de milioane.

Constructorul a avertizat ca suma alocată inițial (800 milioane lei) nu ajunge și că dacă la începutul anului nu se va face rectificare bugetară, lucrările se opresc la faza asta.

Lucrările la planșeu sunt programate până în 2027 iar la pasaj până în 2028.

În prezent sunt restante facturi de aproximativ 135 de milioane de lei.

Editor : A.C.