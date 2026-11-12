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Poți primi pensie de invaliditate și indemnizație de handicap în același timp? Condițiile pentru acordarea ambelor drepturi

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Prestații sociale handicap. Foto Getty Images
Prestații sociale handicap. Foto Getty Images
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Din articol
Ce plăți se acordă și cum se calculează Cum se stabilesc cele două drepturi Cine nu primește prestațiile Unde verifici dacă banii au fost stabiliți Indemnizația pentru însoțitor și asistentul personal

Pensia de invaliditate poate fi cumulată cu prestațiile sociale acordate adulților cu handicap, în condițiile legii. Acestea se stabilesc în baza unui certificat valabil de încadrare în grad și se acordă indiferent de venituri, fără ca suma cuvenită să fie redusă prin încasarea pensiei. Cele două drepturi presupun însă evaluări distincte și sunt stabilite de instituții diferite.

Certificatul de încadrare în grad de handicap și decizia medicală asupra capacității de muncă au roluri diferite. Înțelegerea acestei distincții este esențială pentru a afla ce sprijin poate primi o persoană și ce demersuri trebuie să urmeze.

Ce plăți se acordă și cum se calculează

Adulții cu handicap grav sau accentuat pot primi o indemnizație lunară și un buget personal complementar. Persoanele cu handicap mediu primesc doar bugetul complementar. Potrivit art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, indemnizația reprezintă 80% din indicatorul social de referință pentru gradul grav și 53% pentru cel accentuat. Bugetul complementar este de 30%, 22% și, respectiv, 12% din același indicator, în funcție de grad. Veniturile beneficiarului nu intră în calcul.

De când se plătesc drepturile

Dreptul se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap, indiferent dacă beneficiarul este sau nu pensionar. Pentru o încadrare în noiembrie, plata începe, așadar, în decembrie.

Cum se stabilesc cele două drepturi

Pensia de invaliditate și prestațiile de handicap nu se obțin printr-o singură procedură. Pentru pensie, capacitatea de muncă este evaluată de medicul expert al asigurărilor sociale, care emite o decizie medicală.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, pensia se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive și la care invaliditatea apare înainte de vârsta standard de pensionare. Cererea se depune la casa teritorială de pensii, în 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor.

Instituția o admite sau o respinge printr-o decizie, în 45 de zile de la înregistrare. Termenul poate fi prelungit cu 30 de zile dacă solicitantul este asigurat în luna cererii sau dacă sunt necesare documente ori verificări suplimentare. Decizia poate fi contestată în 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă.

Încadrarea în grad de handicap se stabilește separat, de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, iar certificatul eliberat de aceasta stă la baza prestațiilor sociale. O persoană care are deja certificat și vrea și pensie de invaliditate trebuie să parcurgă evaluarea capacității de muncă și să depună o cerere distinctă la casa de pensii.

Cine nu primește prestațiile

Legea prevede trei excepții:

  • adulții îngrijiți în centre rezidențiale sau în alte instituții rezidențiale cu caracter social, medical ori medico-social, unde întreținerea este asigurată de autoritatea publică mai mult de o lună. Centrele de tip respiro sunt exceptate;
  • persoanele reținute, arestate sau condamnate definitiv la pedeapsă privativă de libertate, pe durata reținerii, arestării sau detenției;
  • persoanele aflate în îngrijirea unui asistent personal profesionist.

Unde verifici dacă banii au fost stabiliți

Dacă ai certificatul, dar nu ai primit plata, primul pas este direcția generală de asistență socială și protecția copilului (DGASPC). Directorul executiv stabilește dreptul prin decizie, pe baza documentului de încadrare aflat în evidența instituției. Plata se face în baza unei decizii emise de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială sau, în București, de agenția municipiului. Aici poți afla dacă prestația a fost pusă în plată.

Indemnizația pentru însoțitor și asistentul personal

În acest context apar trei plăți sau forme de sprijin diferite. Prima este indemnizația lunară de handicap, acordată pe baza certificatului, prin asistența socială.

A doua este indemnizația pentru însoțitor, plătită prin sistemul de pensii. Pensionarii de invaliditate de gradul I o primesc în afara pensiei, în cuantum de 50% din salariul minim brut garantat în plată din luna respectivă, iar suma este suportată de la bugetul de stat. De la 1 iulie 2026, cu un salariu minim brut de 4.325 de lei, indemnizația este de 2.162,5 lei pe lună.

A treia este indemnizația lunară acordată în locul asistentului personal, în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal, gradația 0. De la 1 iulie 2026, aceasta este de 2.699 de lei. Adulții cu handicap vizual grav pot opta, în schimb, între asistent personal și indemnizație de însoțitor.

Pensionarul de invaliditate de gradul I care are și handicap grav poate alege între indemnizația pentru însoțitor și asistentul personal. Dreptul de opțiune există dacă certificatul prevede încadrarea „grav cu asistent personal”. Opțiunea se depune în scris la DGASPC și produce efecte numai după acordul scris al direcției. Dreptul de opțiune se menține și atunci când pensia de invaliditate se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Indemnizația lunară de handicap rămâne un drept distinct, stabilit pe baza certificatului.

Editor : C.S.

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