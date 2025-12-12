„Poți să cumperi droguri la prețul unei cafele”. Șeful ANPCDDA trage un semnal de alarmă

Accesibilitatea drogurilor a crescut semnificativ în ultimii ani, inclusiv din cauza scăderii prețurilor și a apariției unor substanțe sintetice mai ieftine, avertizează președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, Rareș Petru Achiriloaie. Potrivit acestuia, în unele state europene drogurile fi cumpărate la prețul unei cafele, fenomen care pune presiune suplimentară pe sistemele de prevenție și combatere a consumului.

Președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), Rareș Petru Achiriloaie, susține că accesul la droguri a crescut semnificativ și din cauza faptului că prețul unora dintre aceste substanțe a scăzut considerabil.

Rareș Petru Achiriloaie a declarat la Medika Antidrog că, în anumite state europene, prețul unei doze ajunge să fie similar cu cel al unei cafele, apreciind totodată că, în România, Poliția a devenit mai activă în combaterea acestui fenomen.

„Accesibilitatea a crescut destul de mult tocmai pentru că s-a schimbat și tiparul drogurilor. Vorbim despre anumite substanțe psihoactive. Aceste droguri sintetice sunt ieftine, raportat la drogurile clasice, și automat crește și nivelul de accesibilitate. Eram la o reuniune la Viena, în urmă cu câteva luni, unde ni se spunea că, în anumite state, poți să cumperi un drog la prețul unei cafele. Problematica este largă, nu e doar România, asta e clar. Din fericire, colegii noștri de la MAI au fost destul de activi”, a afirmat Rareș Petru Achiriloaie.

Potrivit acestuia, au fost confiscate cantități importante de droguri de către Poliție și au fost desființate mai multe laboratoare în care se produc aceste substanțe, însă pericolul rămâne.

„Trebuie să ne concentrăm, din perspectiva agenției noastre, pe o prevenire eficientă, care să plece de la date și dovezi”, a mai spus șeful ANPCDDA.

El a precizat că important este și timpul petrecut de tineri în familie, dar că, uneori, este greu să fie alocat suficient timp pentru copii.

„Este greu să îți aloci mai mult timp dacă, spre exemplu, ești un părinte singur. Sunt și astfel de cazuri. Cred că, mai degrabă, trebuie să ne concentrăm pe ansamblu. Să ne asigurăm că acești copii au acces la activități constructive și productive pentru ei”, a adăugat Rareș Petru Achiriloaie.

