Live TV

„Poți să cumperi droguri la prețul unei cafele”. Șeful ANPCDDA trage un semnal de alarmă

Data publicării:
droguri DIICOT
Foto cu caracter ilustrativ: DIICOT

Accesibilitatea drogurilor a crescut semnificativ în ultimii ani, inclusiv din cauza scăderii prețurilor și a apariției unor substanțe sintetice mai ieftine, avertizează președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, Rareș Petru Achiriloaie. Potrivit acestuia, în unele state europene drogurile fi cumpărate la prețul unei cafele, fenomen care pune presiune suplimentară pe sistemele de prevenție și combatere a consumului.

Președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), Rareș Petru Achiriloaie, susține că accesul la droguri a crescut semnificativ și din cauza faptului că prețul unora dintre aceste substanțe a scăzut considerabil.

Rareș Petru Achiriloaie a declarat la Medika Antidrog că, în anumite state europene, prețul unei doze ajunge să fie similar cu cel al unei cafele, apreciind totodată că, în România, Poliția a devenit mai activă în combaterea acestui fenomen.

„Accesibilitatea a crescut destul de mult tocmai pentru că s-a schimbat și tiparul drogurilor. Vorbim despre anumite substanțe psihoactive. Aceste droguri sintetice sunt ieftine, raportat la drogurile clasice, și automat crește și nivelul de accesibilitate. Eram la o reuniune la Viena, în urmă cu câteva luni, unde ni se spunea că, în anumite state, poți să cumperi un drog la prețul unei cafele. Problematica este largă, nu e doar România, asta e clar. Din fericire, colegii noștri de la MAI au fost destul de activi”, a afirmat Rareș Petru Achiriloaie.

Potrivit acestuia, au fost confiscate cantități importante de droguri de către Poliție și au fost desființate mai multe laboratoare în care se produc aceste substanțe, însă pericolul rămâne.

„Trebuie să ne concentrăm, din perspectiva agenției noastre, pe o prevenire eficientă, care să plece de la date și dovezi”, a mai spus șeful ANPCDDA.

El a precizat că important este și timpul petrecut de tineri în familie, dar că, uneori, este greu să fie alocat suficient timp pentru copii.

„Este greu să îți aloci mai mult timp dacă, spre exemplu, ești un părinte singur. Sunt și astfel de cazuri. Cred că, mai degrabă, trebuie să ne concentrăm pe ansamblu. Să ne asigurăm că acești copii au acces la activități constructive și productive pentru ei”, a adăugat Rareș Petru Achiriloaie.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
2
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
3
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
Digi Sport
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1057939022
Piața drogurilor din Franța atinge cote record. Consumul de cocaină s-a triplat și a depășit consumul de canabis
droguri DIICOT
Flagrant la frontieră: droguri de mare risc ascunse în autoturism. Un ucrainean și doi români au fost arestați pentru 30 de zile
DROGURI SI BANI
Nouă persoane au fost reținute într-un dosar privind introducerea drogurilor în penitenciare. Alte cinci sunt căutate
masina de politie
Doi polițiști transportau droguri și telefoane în închisoare Jilava. Ce au găsit procurorii la agenții de penitenciar
DROGURI SI BANI
Droguri introduse în închisori cu ajutorul unei avocate: percheziţii DIICOT în trei judeţe. Sunt descinderi și în Italia
Recomandările redacţiei
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi
Situație de criză la Iași. La Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” a...
King Charles in Aberdeen, UK.
Regele Charles, anunț de ultimă oră despre tratamentul pe care-l ia...
photo-collage.png (19)
„Deficitul bugetar, la corupți în buzunar”. A treia zi de proteste în...
The fall of the economy of the United States of America and Trump's policy . Concept
Americanii s-au săturat de țapi ispășitori și vor soluții la...
Ultimele știri
SUA au întrerupt temporar schimbul de informații cheie cu Israelul, în timpul administrației Biden, din cauza războiului din Gaza
Cabinele de bronzat triplează riscul de cancer de piele (studiu)
Europenii vor „garanţii de securitate” din partea americanilor înainte de concesii teritoriale în estul Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Fanatik.ro
Stadionul uriaș care se construiește pe locul unei foste fabrici. Valoarea investiției ajunge la 2,4 miliarde...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Donald Trump, o nouă cerință controversată, înainte de Cupa Mondială 2026. Toți fanii, inclusiv românii, sunt...
Adevărul
Milioane de europeni trăiesc în case reci. Unde este cea mai gravă sărăcie energetică și cât de afectată este...
Playtech
Cea mai recentă prognoza meteo pentru Crăciun. Vin veşti rele de la ANM, oraşele în care vor fi peste 10 grade
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Antonia, internată 11 zile în spital după o procedură estetică. Artista a rupt tăcerea: „Ar fi putut să aibă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Un milionar care și-a construit averea de la zero dezvăluie cele cinci fraze pe care le repetă zilnic...
Newsweek
Viața la pensie. Activități care te ajută să scapi de singurătate în luna decembrie. Nu ai nevoie de rude
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție