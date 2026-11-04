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Poți tăia un copac bătrân din propria curte dacă riscă să se prăbușească la vânt puternic? Când ai nevoie de autorizație

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Copaci cu risc de prăbușire. Sursă Foto Getty Images
Copaci cu risc de prăbușire. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Ce prevede legea privind tăierea copacilor în România Ce reguli se aplică dacă un copac prezintă risc de prăbușire  Ce copaci sunt protejați de lege în România Ce amenzi riscă persoanele care taie ilegal arborii

Tăierea unui copac bătrân din propria curte poate necesita aprobarea autorităților chiar dacă arborele riscă să se prăbușească la vânt puternic. Dacă pericolul este iminent, avizul poate fi solicitat în regim de urgență, acolo unde este obligatoriu. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro de ce contează specia și locul unde este amplasat și în ce situații regulile locale impun o aprobare în funcție de diametrul trunchiului.

Regulile pot diferi și în funcție de statutul terenului. În zonele protejate sau în vecinătatea monumentelor istorice, intervențiile asupra vegetației pot fi supuse unor condiții suplimentare.

Ce prevede legea privind tăierea copacilor în România

„Tăierea unui copac de pe o proprietate privată nu se poate face întotdeauna fără formalități. Cerințele legale depind de specia din care face parte arborele, de regimul său de protecție și de eventualele prevederi adoptate de autoritățile locale. În funcție de aceste criterii, proprietarul poate avea nevoie de un aviz sau de o aprobare înainte de a începe lucrările, în timp ce în alte situații tăierea este permisă fără astfel de documente.

Pentru pomi fructiferi întâlniți frecvent în gospodării, precum meri, pruni, peri și alte specii similare, nu este necesară, de regulă, obținerea unei aprobări speciale pentru tăiere. O situație similară poate fi întâlnită în cazul gardurilor vii și al unor plante ornamentale, cum este tuia.

Totuși, regulile nu sunt identice în toate localitățile. Unele consilii locale au adoptat norme care prevăd condiții suplimentare pentru îndepărtarea anumitor arbori, ceea ce înseamnă că proprietarii trebuie să verifice cerințele aplicabile în zona în care se află terenul înainte de a interveni.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Ce reguli se aplică dacă un copac prezintă risc de prăbușire

„O atenție deosebită trebuie acordată arborilor vechi sau afectați de boli și degradări, care riscă să se prăbușească. O astfel de situație poate pune în pericol nu doar persoanele care dețin terenul, ci și vecinii, mai ales dacă trunchiul, coroana ori ramurile se află în apropierea limitei de proprietate și există indicii clare că arborele ar putea cădea.

Pentru cazurile în care pericolul este iminent, pot exista proceduri de intervenție în regim de urgență. Dacă îndepărtarea arborelui este condiționată, în mod obișnuit, de obținerea unei aprobări, proprietarul poate solicita urgentarea procedurii atunci când există un risc imediat de prăbușire.

Unde depui solicitarea pentru tăierea de urgență a unui copac

În funcție de situația concretă, solicitarea poate fi adresată primăriei, serviciilor de protecție civilă, Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau altor instituții cu atribuții în domeniu. Astfel de intervenții vizează situațiile excepționale în care sunt amenințate vieți omenești, locuințe, bunuri sau alte obiective, iar prăbușirea arborelui este posibilă în următoarele ore.

Procedura de urgență nu înseamnă însă că orice copac periculos trebuie tăiat în baza unui aviz special. Ea se aplică în situațiile în care legislația impune obținerea unei aprobări pentru îndepărtarea arborelui, inclusiv în condiții obișnuite. Dacă tăierea nu necesită, în mod normal, un astfel de document, caracterul urgent al intervenției nu creează automat o obligație suplimentară de autorizare.”, a mai adăugat specialistul

 Ce copaci sunt protejați de lege în România

În România, nu există o listă unică de arbori protejați care să se aplice indiferent de locul în care cresc. Lista prevăzută de Legea pomiculturii cuprinde două specii cu regim special și anume:

  • Nucul (Juglans regia).
  • Castanul comestibil (Castanea sativa).

„Potrivit Legii pomiculturii nr. 348/2003, nucul și castanul comestibil beneficiază de un regim special în cazul pomilor răzleți (adică în afara plantațiilor pomicole). Intervențiile asupra acestor copaci sunt supuse unor reguli specifice, iar pentru tăiere trebuie obținute în prealabil aprobările prevăzute de lege. Regula se aplică și dacă pomul crește izolat într-o curte privată.

În cazul altor specii, precum stejarul, bradul, fagul sau teiul, dimensiunea arborelui poate reprezenta un criteriu relevant.

În anumite localități, normele stabilite de autoritățile locale prevăd condiții speciale pentru tăierea arborilor, inclusiv în funcție de grosimea trunchiului. Dacă exemplarul depășește diametrul stabilit prin regulament, proprietarul poate fi obligat să obțină în prealabil acordul autorităților competente.

Pragurile diferă de la o localitate la alta, iar în unele cazuri pot fi situate în jurul valorii de 10-15 centimetri. Astfel, deținerea terenului pe care se află arborele nu garantează, în sine, dreptul de a-l tăia fără verificarea regulilor aplicabile.”, a completat sursa Digi24.ro

Ce alți arbori sunt menționați în legislație

Legislația românească prevede reguli speciale și pentru anumite categorii de arbori ornamentali, în funcție de amplasarea acestora și de statutul lor de protecție. Potrivit art. 12 alin. (5) din Legea nr. 24/2007, intervențiile asupra coroanei unor specii precum teiul, salcâmul, castanul, arțarul, mesteacănul și stejarul sunt reglementate atunci când arborii se află pe spații verzi din domeniul public sau în aliniamente stradale.

În plus, alin. (6) stabilește cerințe privind avizul de mediu pentru punerea în aplicare a deciziilor autorităților administrației publice locale referitoare la tăierea arborilor sănătoși din spațiile verzi urbane.

Un regim distinct se aplică arborilor aflați în habitate naturale de interes comunitar, a căror conservare este reglementată prin OUG nr. 57/2007 privind protecția ariilor naturale. Printre exemplele relevante se numără habitatele în care se întâlnesc zâmbrul, stejarul pufos sau pinul negru de Banat, în funcție de tipul de habitat și de statutul zonei. În astfel de situații, intervențiile trebuie analizate în raport cu măsurile de conservare aplicabile.

Protecție specială pot avea și arborii declarați monumente ale naturii. În aceste cazuri, regimul juridic se stabilește prin actul de desemnare și poate impune restricții suplimentare privind tăierea sau alte intervenții asupra exemplarului protejat.

Ce amenzi riscă persoanele care taie ilegal arborii

„Tăierea unui arbore fără respectarea regimului legal aplicabil poate atrage amenzi, inclusiv în cazul în care acesta se află pe un teren privat. Valoarea sancțiunii depinde de specia arborelui, de amplasamentul acestuia, de regimul său de protecție și de prevederile legale încălcate.

În funcție de gravitatea faptei și de legislația aplicabilă, amenzile pot porni de la câteva mii de lei și pot ajunge la 25.000 de lei în anumite cazuri, iar încălcările legislației silvice pot atrage, în funcție de circumstanțe, inclusiv răspundere penală.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi

Editor : M.C.

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