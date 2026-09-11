Poți tăia un copac din propria curte fără aprobare? Speciile protejate și amenzile pe care le riscă proprietarii

Tăierea unui copac aflat pe o proprietate privată nu se poate face în orice situație și fără respectarea unor formalități. Obligația de a primi o aprobare depinde de specie, amplasament și motivul intervenției. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat, într-un interviu acordat Digi24.ro, ce condiții trebuie respectate și ce sancțiuni riscă proprietarii care încalcă prevederile legale.

Intervențiile asupra vegetației pot implica proceduri distincte inclusiv în situațiile de urgență sau atunci când ramurile și rădăcinile se extind pe terenul vecin.

Ce prevede legea privind tăierea copacilor din propria curte

„Tăierea unui copac aflat în propria curte nu este întotdeauna o decizie care poate fi luată fără aprobări. Regimul aplicabil diferă în funcție de specia arborelui, de statutul juridic al acestuia și, în anumite cazuri, de regulile stabilite la nivel local. Astfel, în timp ce unii arbori pot fi îndepărtați fără autorizație, pentru alții este necesară obținerea prealabilă a unui aviz sau a unei aprobări.

În cazul pomilor fructiferi obișnuiți, precum merii, prunii, perii și alte specii similare, tăierea nu necesită, de regulă, o aprobare. În general, această obligație nu se aplică nici în cazul gardului viu sau al unor plante precum tuia.

Există însă localități în care regulamentele adoptate de consiliile locale stabilesc condiții suplimentare și impun obținerea unei aprobări înainte de îndepărtarea anumitor arbori.”, a explicat Bogdan Pițigoi

Nucul și castanul comestibil, printre arborii cu regim special

„Regimul este diferit în cazul nucului și al castanului comestibil, specii care beneficiază de o protecție juridică specială. Intervențiile asupra acestor copaci sunt supuse unor reguli specifice, iar pentru tăiere trebuie obținute în prealabil aprobările prevăzute de lege.

În cazul altor specii, precum stejarul, bradul, fagul sau teiul, dimensiunea arborelui poate reprezenta un criteriu relevant. Regulamentele adoptate în anumite localități pot stabili limite privind diametrul trunchiului.

Depășirea pragului prevăzut la nivel local poate atrage obligația obținerii unei aprobări înainte de tăiere. În unele situații, limita poate fi stabilită la aproximativ 10-15 centimetri. Prin urmare, faptul că un copac se află într-o proprietate privată nu înseamnă automat că poate fi îndepărtat fără îndeplinirea unor formalități.”, a adăugat specialistul

Situațiile în care tăierea arborilor necesită avize suplimentare

„Tăierea unui copac poate fi supusă unor cerințe suplimentare, în funcție de amplasarea terenului și de statutul juridic al proprietății. Dacă imobilul se află într-o zonă protejată sau într-o zonă construită protejată, intervențiile asupra vegetației pot fi permise numai în anumite condiții. Prevederi similare se pot aplica proprietăților clasate ca monumente istorice ori celor situate în perimetrul de protecție al unui astfel de obiectiv.

Trebuie avute în vedere și categoria de folosință, respectiv destinația juridică a terenului. Suprafețele încadrate diferit față de cele destinate în mod obișnuit curților și construcțiilor pot intra sub incidența altor norme. Totodată, anumite tipuri de vegetație beneficiază de un regim distinct. Dacă terenul sau arborii sunt vizați de legislația silvică, condițiile de tăiere diferă de cele aplicabile unui copac dintr-o curte obișnuită.

Înainte de îndepărtarea arborelui trebuie verificate atât regimul acestuia, cât și situația juridică a terenului, deoarece aceste elemente stabilesc dacă este necesară obținerea unei aprobări sau a unui aviz.”, a precizat sursa Digi24.ro

Ce reguli se aplică în cazul arborilor bătrâni sau periculoși

„O situație distinctă este cea a arborilor bătrâni ori bolnavi, care pot prezenta risc de prăbușire. Pericolul îi poate viza atât pe proprietarii terenurilor pe care se află copacii, cât și pe vecini, în special atunci când trunchiul, coroana sau ramurile depășesc linia de hotar și există posibilitatea evidentă a unei căderi.

În asemenea cazuri sunt prevăzute proceduri de intervenție în regim de urgență. Dacă tăierea arborelui necesită în mod obișnuit o aprobare, iar acesta reprezintă un pericol iminent, poate fi solicitată emiterea urgentă a unui aviz.

Cererea poate fi adresată primăriei, Protecției Civile, Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau altor instituții competente, în funcție de circumstanțe. Această procedură este destinată cazurilor de forță majoră, în care sunt amenințate persoane, locuințe, bunuri ori alte obiective și există riscul ca arborele să se prăbușească în următoarele ore.

Regimul de urgență se aplică însă numai arborilor pentru a căror tăiere este necesară o aprobare și în condiții obișnuite. Dacă îndepărtarea unui anumit copac nu presupune în mod normal obținerea unui aviz, documentul nu devine obligatoriu doar pentru că intervenția are loc într-o astfel de situație.”, a mai adăugat specialistul

Ce amenzi riscă persoanele care taie ilegal arborii

„În cazul tăierii unui arbore fără respectarea regimului legal aplicabil, amenda poate fi cuprinsă între aproximativ 3.000 și 5.000 de lei, inclusiv atunci când acesta se află pe un teren privat.

Sancțiunea poate fi stabilită în funcție de numărul copacilor tăiați. Astfel, dacă sunt vizate mai multe exemplare, suma se poate aplica separat pentru fiecare dintre acestea. Pe lângă amendă, autoritățile pot dispune măsuri complementare, precum obligația plantării altor arbori în locul celor eliminați.

Faptul că un copac se află în curtea proprie nu îi oferă proprietarului dreptul de a-l tăia fără restricții. Dacă acesta beneficiază de un regim special de protecție sau aparține unei categorii pentru care este necesară o aprobare, prevederile legale trebuie respectate chiar dacă terenul este proprietate privată.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi