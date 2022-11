Povestea cumplită a unei femei chinuite de soț 24 de ani: Era foarte violent, aveam grijă de copii, mâncare, nu mă lăsa la muncă

Crește numărul cazurilor de violență domestică. În primele 10 luni ale acestui an, am depășit numărul total de anul trecut. Vorbim de numai puțin de 47 de mii de cazuri. Pe de altă parte însă, polițiștii care se ocupă de dosare spun că au mai mult curaj să raporteze cazurile. Mai mult, anul trecut au murit 40 de femei, iar în primele 6 luni ale acestui an 19. Totodată, copiii, care sunt martori la actele de violență, pot fi victime secundare sau pot deveni agresori de-a lungul vieții, dacă trăiesc în familii unde văd asemenea tragedii. Materialul video conține imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

24 de ani, atât a răbdat această femeie. În medie, de două ori pe lună era bătută de soț, în fața copiilor, a oamenilor de pe stradă și a oricui. Totul a început după nașterea primului copil.

Victimă a violenței domestice: Atunci consuma numai băuturi alcoolice. După aceea, la a doua sarcină s-a împrietenit cu niște oameni care consumau droguri și de atunci a devenit mult mai violent. Chiar nu dormeam nopțile, stăteam până adormea el. Vorbeam cu el când era mai lucid, când nu era în situația băuturii alcoolice, droguri. Spunea că o să fie bine, că n-o să se mai reapuce. Dar... da, da și tot bea.

S-a gândit în repetate rânduri să plece, însă, nu știa unde, având în vedere că rudele nu o primeau. Și-a găsit refugiul într-un centru care protejează victimele violenței domestice.

Victimă: Am zis că trebuie să mă gândesc la mine, la copii, nu numai la el să mă gândesc, să fie el bine și să aibă familie. Înainte îmi lipsea ieșitul pe afară cu copiii, comunicarea cu oamenii. Nu comunicam deloc, stăteam numai în casă. Aveam grijă de copii, mâncare, la muncă nu mă lăsa să mă duc.

Nu a crezut într-un ordin de protecție pe care l-ar fi putut emite poliția, de aceea nici nu a cerut. Însă, odată cu apariția brățărilor electronice care monitorizează agresorii e consvinsă că victimele vor fi protejate mai mult.

Victimă: Mă gândeam să apelez la Poliție, dar știam că o să-i dea nu știu ce amendă, sau ceva, și o să treacă.

Experții spun că este extrem de important să nu mai fie blamate victimele. Femeile au nevoie de până la 9 încercări pentru a ieși din relațiile abuzive.

Adela Alexandru, expert de gen în cadrul unui ONG: Există un ciclu al violenței și e nevoie de cât mai multe încurajări, pentru a nu ceda și să reușească să iasă din acea relație. Cred că e important să lucrăm la partea aceasta de a conștientiza propriile stereotipuri și prejudecăți, cu privire la violență, să încurajăm femeile care trec prin relațiile abuzive, să le spunem că pot merge către poliție, către alte autorități comptetente. Există linie telefonică la care pot apela în cazul în care au nevoie de consiliere psihologică. Există asociații care oferă asistență juridică pro bono. Se pot găsi soluții ca să rămână în siguranță.

1 din 3 ordine de protecție au fost încălcate de agresori în primele 10 luni ale acestui an. Astfel, din cele 9.300 de ordine, 2.900 nu au fost respectate. Totodată, instanța a obligat 56 de agresori să poarte permanent brățările electronice, care îi țin departe de victime. Acestea au fost montate de la începutul lunii octombrie.

Victimă: Viitorul este să-mi cresc copiii și să fiu lângă ei. Sunt liniștită și văd viața cu alți ochi.

Reporteri: Magda Costache, Ligia Pricopi

Editor : Liviu Cojan