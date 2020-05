Povestea impresionantă a bărbatului care a dansat după ce s-a vindecat de coronavirus

Un bunic oltean a jucat sârba la ieșirea din spital, după ce a scăpat de coronavirus. Bucuria lui a fost cu atât mai mare cu cât, nepoata lui în vârstă de 12 ani, ieșise din spital cu o săptămână în urmă. Acum, bătrânul vrea să revină la spital pentru a le mulțumi cadrelor medicale care au avut grijă de el.

- Bravo, domn' Popescu. Bravo! Așa ar trebui fiecare pacient să facă al externare să facă câte o horă.

Teodor Popescu, bunicul celebru din Olt care i-a înveselit pe medicii spitalului de COVID-19 din Gorj în ziua externării sale, a povestit la DigiFm cum și-a petrecut ultimele zile în spital, după plecarea nepoatei sale, vindecată cu o săptămână înaintea lui.

Teodor Popescu: „În fiecare zi stăteam pe telefon și puneam o sârbă și dansam singur în salon acolo. Nu am știut că e camera acolo. Am avut tensiunea mare, mi-a zis doamna doctor: Păi dacă dansați! Și am zis: De unde știți? Eu am plecat cu suita oltenească. Am pregătit suita oltenească și din momentul când am plecat din salon și până am ajuns afară am jucat. Afara a venit sârba!”

„De ce ți-e frică, de aia nu scapi”, spunea Teodor Popescu în intervenția de la Digi FM. Bătrânul spune că a respectat măsurile de protecție, însă doar un moment de neatenție a dus la îmbolnăvirea sa.

Teodor Popescu: „Pe 13 am fost la munte și am schimbat niște bani. Nu am avut mănuși, am numărat banii. Nu era aglomerație. I-am băgat în portofel. Probabil că m-am atins la gură, nas. Eu m-am protejat, nu s-a protejat nimeni în sat cum m-am protejat eu!”

Bunicul Teodor a vorbit cu mândrie despre nepoata lui, pe care o crește de când avea 12 zile. Împreună vor organiza o expoziție de pictură, cu scopul de a strânge bani pentru spitale.



Teodor Popescu: „Hotărârea o luasem de mult. Cine ar fi crezut că noi cădem în pacoste? Toate picturile făcute, vom organiza o expoziție și cine va... vom merge și vom da cu toata inima absolut tot.”

O surpriză a venit din partea unui ascultător Digi FM. Acesta dorește să cumpere un tablou cu semnătura fetiţei pentru a-l expune în sufrageria lui: „Vreau să cumpăr un tablou de la nepoțică! Să îl pun la mine în sufragerie.”

(Redactor: George Costiță)