La fiecare jumătate de oră, o femeie din România este agresată, iar violența domestică pare a fi un fenomen greu de oprit în țara noastră. Digi24 vă prezintă povestea unei învingătoare, o femeie care și-a făcut curaj să plece dintr-o relație abuzivă. Supusă unor violențe greu de imaginat, victima a fost țintuită într-un scaun cu rotile, iar acum încearcă să convingă și alte femei să-și părăsească partenerii abuzivi, până nu va fi prea târziu. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Simona Dumitru are 53 de ani și locuiește în Hunedoara. S-a căsătorit la 21 de ani. Dar visul că trăiește o poveste de dragoste ca în filme s-a spulberat rapid.

„Îi plăcea să consume alcool și situația s-a degenerat destul de repede. Au fost multe incidente cu bătaie. Am ajuns și la poliție, însă am renunțat la plângerea penală”, povestește Simona Dumitru.

Opt ani i-a luat să pună capăt calvarului în care trăia. Între timp, a adus pe lume o fetiță. Doar atunci când o lua în brațe simțea în viața ei un strop de fericire.

„Ar fi durat mai puțin, dacă aș fi avut sprijinul familiei mult mai repede. Au fost momente când fiica mea a fost martora acelor violențe. Trauma ei a fost când a aflat de la televizor că mama ei a fost înjunghiată si nu se știe dacă va mai trăi. Momentul în care a încercat să dea în copil, în fata mea, a fost momentul în care am spus că nu se poate. Am putut accepta să mă lovească, să fiu înjosită, umilită, dar în momentul în care a fost vorba despre copil, nu am mai putut, fiindcă eu, la rândul meu, am trăit de copil același lucru. Asta a lăsat urme adânci asupra ei”, mărturisește Simona Dumitru.

„Prea multe flori te-ar putea face să ajungi într-un mormânt”

„Traumele acolo sunt puternice și majore și călătoresc cu ei pe parcursul vieții și de cele mai multe ori se văd în relațiile la vârsta adultă sau în relațiile cu cei apropiați. Aici fie vorbim despre același comportament, o furie represivă, fie ajung să fie abuzați în relațiile de cuplu pentru că este ce au văzut de-a lungul timpului și dezvoltă acest tipar al victimei”, explică Raluca Anton, psihoterapeut.

Simona a crezut că, odată cu divorțul, își va recăpăta și liniștea. Nu a fost așa.

„După divorț și după împărțirea de bunuri, fostul meu soț m-a atacat în casa părintească, cuțitul s-a înfipt în coloană, am căzut secerată jos, pentru că atunci când a vrut să-l scoată, a secționat măduva. Am ajuns în cărucior și trăiesc o altă viață. Viața s-a schimbat radical, eu nu am mai fost acea Simona de dinainte. Am primit foarte multe buchete de flori de la fostul soț ca să-l iert. Prea multe buchete de flori te-ar putea face să ajungi într-un mormânt”, spune femeia.

De ce femeilor le e greu să rupă relațiile toxice

În situația Simonei sunt zeci de mii de femei în România. Din nefericire, unele dintre ele ajung să fie ucise de partenerii de viață.

„Statistica ne spune că unei victime îi trebuie cam 7-8 tentative de ieșire dintr-o dintr-o relație. Să nu avem așteptări prea mari că dacă o victimă a cerut ajutor va fi și capabilă să limpezească relația, dar contează că a facut un prim pas”, arată Iolanda Beldianu, reprezentantă a Asociației Pas Alternativ.

„Aceste persoane se întorc în relațiile respective pentru că sunt relațiile pe care le cunosc. În momentul în care creierul cunoaște un context, chiar dacă acela este negativ, îl va prefera pe acela în detrimentul noului sau al necunoscutului. De aceea femeilor le este dificil să plece din relațiile disfuncționale”, subliniază psihoterapeutul Raluca Anton.

Statisticile groazei, în România

Atunci când cer ajutor, victimele primesc un ordin de protecție. Însă statisticile arată că o treime dintre ele sunt încălcate de agresori. Numai anul trecut, aproape 22.000 de femei și-au făcut curaj să ceară ajutor. Însă alte 42 nu au mai apucat, deoarece au fost ucise cu cruzime de cei care teoretic trebuiau să le ofere protecție.

- 21.095 de femei agresate

- 694 de fete agresate

- 42 de femeie ucise

- 66% dintre agresori sunt soții/concubinii victimelor

- 8.210 ordine de restricție eliberate

- 1/3 dintre ordinele de restricție au fost încălcate

- 85% dintre fapte, petrecute la domiciliu.





