O localitate din Prahova și alte cinci sate din Buzău au rămas izolate de lume după ce furtunile puternice din ultimele ore a blocat accesul către acestea. Zeci de oameni au rămas blocați în propriile case, în timp ce autoritățile încearcă să intervină pentru a-i salva. Momentul în care viitura coboară pe albia unui râu a fost filmat.

ACTUALIZARE: Autoritățile au emis o nouă avertizare hidrologică în care avertizează că în urma precipitațiilor prognozate, pot exista scurgeti pe versanți, torenți şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri.

Astfel, între 7 și 8 iunie, ora 12.00, autoritățile au emis un cod galben pentru râurile din bazinele hidrografice: Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni (județele: Harghita şi Mureş), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni – amonte S.H. Târnăveni (județele: Harghita şi Mureș), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc – amonte S.H. Sighişoara (județele: Harghita, Mureș şi Brașov), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte confluenţă cu râul Şercaia (județele: Harghita, Covasna şi Brașov), Ialomița – bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița), Suceava – bazin amonte S.H. Brodina şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Brodina (judeţul Suceava), Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele:Suceava şi Neamţ), Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bârlad (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Putna (județul Vrancea), Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Moldova (judeţele: Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia, Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui şi Galaţi), râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Autoritățile au emis și un cod portocaliu între 7 și 8 iunie, ora 09.00, pentru râurile din bazinele hidrografice: Miletin – afluent al râului Jijia (județele: Botoşani şi Iaşi).

Aproape 40 de localităţi din 12 judeţe au fost afectate de fenomenele meteorologice din ultimele 24 de ore. Conform IGSU, 26 de locuinţe şi 150 de curţi au fost inundate, 14 arbori au căzut pe catrosabil, iar circulaţia a fost afectată pe 3 drumuri naţionale şi pe 2 drumuri judeţene. De asemenea, 80 de locuinţe din judeţul Prahova sunt izolate, din cauza unei alunecări de teren.

Potrivit jurnalistului Digi24 Bianca Venter, accesul către cele 80 de gospodării din satul Slon, județul Prahova este blocat după ce un drum comunal s-a rupt în urma viiturilor. Este vorba de sute de persoane care pot traversa acea porțiune de drum de aproximativ 300 de metri doar pietonal.

Alunecarea de teren s-a produs după ploile de ieri după amiază iar oamenii sunt izolați până ce autoritățile vor avea drumul de acces. Au fost probleme și pe Valea Dohtanei unde a fost afectat un drum în urma scurgerilor de pe versanți care au adus un volum mare de aluviuni. Ieri au fost emise mai multe șase mesaje de Ro-Alert de cod portocaliu în mai multe zone din județul Prahova.

Zeci de oameni izolați în Buzău

Și în Buzău, zeci de oameni sunt izolați din cauza viiturilor care au rupt mai multe poduri. Autoritățile spun că există în continuare risc de inundații, iar oamenii au primit mesaje RO-Alert prin care au fost sfătuiți să se adăpostească.

Potrivit jurnalistului Digi24 Ioana Carpen, aflată în localitatea din localitatea Lopătari din Județul Buzău, puternic afectată de inundații, zeci de sate din județ sunt fie izolate fie nu mai au acces auto.

În Lopătari, podul râul Slănic s-a rupt însă în urma aluviunilor. Cinci sate sunt astfel izolate fie nu mai au acces cu mașina. Mai devreme oamenii au primit mesaj Ro-Alert în care li s-a spus să rămână în case și să se adăpostească pentru ca este în continuare risc de inundații.

Probleme sunt și cu cimitirul din localitate iar oamenii se tem că zidul de susținere ar putea să cedeze din cauza precipitațiilor. Între timp pompierii au intervenit pentru zeci de gospodării. În total au fost date patru mesaje Ro-Alert pentru vreme rea și inundații, iar ploile torențiale au blocat DN 10 care face legătura între Buzău și Brașov în zona localității Colțul Pietrei.

Pompierii au asigurat măsuri de siguranță în cazul mai multor stâlpi afectați de furtună dar și zeci de copaci care au căzut pe carosabil.

La Focșani subsolul spitalului Județean a fost inundat, în județul Cluj mai multe străzi au fost acoperite de apă în zona localității Tarnița, iar la Turda sistemul de canalizare nu a mai făcut față cantității mari de precipitații și s-a revărsat.

„Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada 06.06.2026, ora 08:00 – 07.06.2026, ora 08:00, au fost înregistrate efecte în 39 de localităţi din 12 judeţe (Bacău, Braşov, Buzău, Cluj, Covasna, Călăraşi, Harghita, Iaşi, Ilfov, Olt, Vaslui şi Vrancea), precum şi în municipiul Bucureşti”, anunţă duminică IGSU.

Pompierii au acţionat pentru evacuarea apei din 26 de locuinţe, 159 de curţi, 30 de subsoluri, 4 anexe gospodăreşti şi de pe 5 străzi.

Totodată, au fost îndepărtaţi 14 arbori căzuţi pe carosabil, care au provocat avarierea a două autoturisme.

Circulaţia rutieră a fost afectată temporar pe trei drumuri naţionale (DN 2 – judeţul Bacău, DN 3 – judeţul Călăraşi şi DN 10 – judeţul Buzău) şi pe două drumuri judeţene (DJ 107P – judeţul Cluj şi DJ 203K – judeţul Buzău), din cauza arborilor doborâţi şi a aluviunilor depuse pe carosabil.

Editor : I.B.