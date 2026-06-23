Unii români nu au vizitat niciodată vreun muzeu din oraș. Alții nu au ieșit niciodată din sat, să meargă la oraș, la mare sau la munte. Aceasta este realitatea cumplită, generată în principal de sărăcie. În Prisăcani, un sat situat la nici 30 de kilometri de Iași, nu puțini sunt cei care recunosc că nu au fost niciodată turiști.

Palatul Culturii este principalul punct de atracție în Iași. Anual, aici ajung peste 400.000 de turiști pe an.

„Suntem din Mălini, satul lui Nicolae Labiș, și am venit să descoperim valorile Iașiului, valori culturale, istorice, spirituale”, spune încântată o turistă.

„Este unul dintre orașele foarte frumoase prin arhitectură, prin spațiile verzi pe care le are, pentru că toată lumea vrea spații verzi”, e de părere cineva.

„Orașul florilor, o frumusețe!”, rezumă altcineva.

Deși locuiesc aproape de Iași, unii nu îndrăznesc să se gândească la relaxare. La Prisăcani, la nici 30 de kilometri de Iași, este sezonul muncii pe câmp. Nimeni nu pleacă acum în vacanțe. Alții însă....

„N-am fost niciodată în excursie, nici la munte, nici la mare, nimic. Nici în oraș. Mă mai duc la 50 de ani pe drumuri?! Mai bine lasă-mă aici acasă, la sapa mea...”, spune o femeie.

„Doamne, nu! Vizitatul era la prășit, la adus mâncare la cai, porci”, spune o altă femei din sat care, întrebat dacă a văzut vreodată Palatul Culturii din Iași, răspunde: „Îmi aduc aminte că eram într-un tramvai. Puțin, așa.”

Turismul este, așadar, unul al contrastelor. Sunt cei care bat drum lung pentru a vizita și cei care nu își permit nici măcar câteva ore de relaxare, din cauză că nu au bani să iasă din sat.

„Am lucrat 60 de ani și în vacanță n-am fost. Nu, n-am fost, niciodată! Nici măcar la vreun muzeu”, spune cineva.

„La doctori, atât! Încolo n-am fost nicăieri în viața mea, pentru că trebuie bănuți”, spune cu amărăciune o femeie.

„Nici nu mergem, că nu avem cu cine lăsa acasă animalele. Nu putem să plecăm. Nevasta singură nu pleacă, ea pe mine singur nu mă lasă”, concluzionează un bărbat.

Iașiul a primit, zilele acestea, trofeul „Mărul de Aur”, una dintre cele mai prestigioase distincţii internaţionale în turism.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia