Ministrul interimar al Afacerilor Interne Cătălin Predoiu a susținut că România are nevoie de o abordare unitară în privința amenințărilor reprezentate de drone și de o legislație adaptată noilor riscuri. Liberalul a afirmat că, înainte de modificarea legilor, trebuie elaborat un concept de apărare, cu implicarea tuturor instituțiilor, inclusiv a CSAT.

Predoiu a declarat că dezbaterea recentă din Comisia de apărare a Senatului privind pericolul reprezentat de drone trebuie să fie doar începutul demersului de adaptare a legislației.

„Recenta dezbatere din comisia de apărare a Senatului cu privire la pericolul reprezentat de drone raportat la legislația în vigoare trebuie să fie doar un prim pas în demersul Parlamentului pentru adaptarea legislației la amenințările militare reprezentate de dronele militare eșuate pe mare, la malul mării sau în interiorul teritoriului național”, a transmis ministrul interimar de Interne, într-un mesaj video.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, noul cadru legislativ trebuie să țină cont de natura militară a amenințărilor, de incidentele în care drone au accesat marea teritorială, zona economică exclusivă sau teritoriul României, dar și de capacitățile de detecție și mijloacele tehnice ale instituțiilor.

„O legislație adaptată acestor pericole trebuie să plece de la câteva premise, cum ar fi natura militară a acestor amenințări, studiul cazurilor de drone care au accesat marea teritorială, zona economică exclusivă sau teritoriul național, capacitățile de detecție aflate în operarea tuturor instituțiilor, logistica, tehnica și bugetele aflate la dispoziția fiecărei instituții, precum și obligațiile legale prezente în legislația în vigoare”, a precizat Predoiu.

Citește și: O dronă prăbușită a fost găsită pe un câmp din Vaslui. SRI a stabilit că aparatul avea explozibil

MAI își pune la dispoziție informațiile

Ministrul interimar spune că Ministerul Afacerilor Interne va continua să participe la dezbaterile din Parlament, dacă va fi invitat, și va prezenta informațiile și capacitățile de care dispune.

„MAI va participa în continuare la aceste dezbateri în Parlament, dacă va fi invitat, cu misiunea clară de a pune pe masa Parlamentului toate informațiile de care dispune în raport de evenimentele înregistrate, de capacități și tehnica aflate la dispoziția sa sau a altor instituții”, a spus Cătălin Predoiu.

Predoiu consideră însă că schimbarea legislației trebuie precedată de elaborarea unui concept de apărare care să stabilească modul de răspuns al autorităților la noul tip de amenințare.

„Înainte de elaborarea legislației este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a CSAT, bineînțeles”, a afirmat ministrul.

Citește și: RO-Alert în nord-estul județului Tulcea: dronă detectată aproape de frontieră. Aparatul nu a pătruns în spațiul național

MAI va contribui la elaborarea viitoarei arhitecturi de răspuns și va colabora cu celelalte instituții implicate, în limitele competențelor sale.

„MAI va contribui la aceste dezbateri cu propria sa viziune și concepție despre viitoarea arhitectură de răspuns în fața acestor noi amenințări și va coopera loial cu toate instituțiile implicate, plecând de la propriile competențe legale și capacități tehnice aflate în operare”, a mai transmis Cătălin Predoiu.

Editor : Ana Petrescu