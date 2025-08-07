Live TV

Foto Prefectura Neamț: Au fost scoși din Lacul Izvorul Muntelui 300 de metri cubi de deșeuri, după viituri. Curățenia e departe de final

Data publicării:
bicaz ecologizare inundatii
Foto: Instituția Prefectului - Județul Neamț Facebook
Prezența cadavrelor de animale, un risc sanitar monitorizat Efort coordonat între instituții și operatori specializați

Autorităţile au scos din lacul Izvorul Muntelui (Bicaz) aproximativ 300 de metri cubi de deşeuri, însă acţiunea de ecologizare și extragere a resturilor aduse de viituri este departe de a se fi încheiat.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Prefecturii Neamţ, au mai fost scoase de pe luciul apei, începând de luni, aproximativ 298 metri cubi de masă lemnoasă, 350 de kilograme de deşeuri plastice şi 650 de kilograme de amestec.

De asemenea, au fost realizate cordoane din bușteni în colaborare cu Apele Române, astfel:

  • 260 ml în data de 5 august;  
  • 170 ml în data de 6 august;
  • 300 ml în data de 7 august.

Prezența cadavrelor de animale, un risc sanitar monitorizat

În urma viiturilor, în mai multe zone, inclusiv în lac, ieri au fost identificate cadavre de animale (doi câini și un porc), fapt confirmat de DSVSA Neamț.

Specialiștii explică faptul că viitura a adus animalele în zone greu accesibile, unele fiind acoperite de aluviuni sau sfâșiate de obiecte dure ori de curenții puternici.

Populația nu este afectată sanitar, apa fiind conformă, mai spune Prefectura Neamț.

„Până la această dată nu au fost raportate cazuri suspecte de îmbolnăvire în rândul populației din zonele afectate”, conform datelor colectate de la medicii de familie, asistenții medicali comunitari, unitățile de primiri urgențe și Serviciul de Ambulanță Județean.

De asemenea, probele de apă recoltate în data de 6 august 2025 de la Bâtca Doamnei sunt conforme microbiologic (la prima citire, după 24h) și chimic, încadrarea fiind în parametrii de potabilitate. Citirea finală va fi efectuată conform metodologiei în vigoare, informează Direcția de Sănătate Publică Neamț.

Efort coordonat între instituții și operatori specializați

Intervențiile sunt realizate de un front comun care include: Apele Române – SGA Neamț, Hidroelectrica S.A., Hidroserv, Direcția Silvică Neamț, DSVSA Neamț, DSP Neamț, Garda de Mediu, ISU Neamț, autoritățile locale din Borca și operatori privați precum SC Rotmark SRL.

„Pe măsură ce resursele din zona Broșteni devin disponibile, acestea vor fi relocate în județul Neamț pentru a susține acțiunile în desfășurare”, mai indică sursa citată.

Concomitent cu acţiunea de ecologizare a lacului Izvorul Muntelui, în zona viaductului de la Poiana Largului a început o acţiune similară în comuna Borca.

Aici, viiturile au adus cantităţi mari de materiale lemnoase, resturi menajere, cadavre de animale, componente auto, electrocasnice şi alte deşeuri.

Suprafaţa afectată este de 6,4 hectare.

