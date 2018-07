Preluca Nouă, aşezarea căsuţelor acoperite cu paie, declarat cel mai frumos sat din România

Farmecul şi simplitatea vieţii de odinioară se păstrează vii încă satele din Maramureş. În Preluca Nouă, spre exemplu, găsim şi astăzi căsuţe din lemn şi pământ, acoperite cu paie. Frumuseţea lor, dar şi a peisajelor care le înconjoară, au făcut ca satul să fie considerat unul dintre cele mai frumoase din România.



La 750 de metri altitudine, pe marginea râului Lăpuş, într-o oază verde cu dealuri şi văi, se află satul Preluca Nouă.

"Preluca Nouă numără, în total, puţin peste 100 de gospodării, răsfirate pe dealurile din spatele meu. În urmă cu aproximativ 3 ani, aşezarea a fost desemnată drept unul dintre cele mai frumoase sate din România", a relatat Izabela Jurasko, jurnalist Digi24 Oradea.

Titlul i-a fost acordat de Asociaţia "Cele mai frumoase sate din România". Pe bună dreptate, spune primarul comunei Copalnic-Mănăştur, Vasile Mihalca: "Este, în primul rând, relieful. Oamenii ospitalieri şi harnici pentru că, la cota 750, nu poţi fi leneş, acolo toţi oamenii sunt foarte harnici, foarte ambiţioşi."

Printre localnici se numără şi mulţi păstrători de tradiţii. La numărul 93, într-un capăt de uliţă, în vârf de deal, găsim o c+suţă ridicată în 1866 și acoperită cu paie.

"Au fost părinţii mei, bunicii, strămoşii, toţi au fost de aici. Eu aici m-am născut, în casa asta", mărturiseşte Aurelia Bodea, proprietara căsuţei.

Pentru femeie, căsuţa ridicată din lemn şi pământ şi văruită în albastru este cea mai de preţ moştenire de la străbuni. Generaţii întregi au crescut sub acoperişul de paie, care iarna ţine de cald, iar vara, răcoare.

"Gândeşti că altfel de aer respiri în ea şi ne e dragă la toţi. Înseamnă mult, o moştenire, o amintire de la bătrâni. Am noroc că şi la copii le e dragă şi vor să o păstreze în continuare", spune Aurelia Bodea.

De 20 de ani, o altă căsuţă bătrânească este "acasă" şi pentru Aurica Micle. A venit de noră în sat, iar azi îşi creşte copiii între cei 4 pereţi de pământ, vechi de peste un secol.

"De 20 de ani şi până acum am cotat-o, am îngrijit-o, am cotat de ea. Am lipit-o, am pus totul la punct că a fost veche, veche când am venit aici eu", spune femeia.

Turiştii care îi trec pragul casei, mai ales cei străini, sunt de-a dreptul fascinaţi: "Vin oameni şi se uită şi stau. Avem oameni care vin şi stau multă vreme aici (n.r. în curtea casei)."

Prin intermediul Asociaţiei "Casa Maramureşană", căsuţele învelite cu paie au primit câte un acoperiş nou.

"Am început acum 4 ani cu salvarea căsuţelor vechi, bătrâneşti, pentru că am vrut să păstrăm tradiţiile şi am vrut sa păstram casele vechi, care au peste 100 de ani, din zona Prelucilor", explică Mircea Mihnea, de la Asociaţia Casa Maramureşană.

În ultimii ani, de farmecul satului au aflat tot mai mulţi turişti. Iar unii dintre ei au și rămas în zonă.

"Duminica sau în zilele de sărbătoare, dacă mergi pe dealurile Prelucii, o să întâlnim foarte multe maşini, atât cu numere româneşti, cât şi cu numere străine, care vizitează. În fiecare lună, dacă nu de două ori pe lună, se cumpără câte o proprietate care urmează a fi modernizată pentru băimăreni sau clujeni", spune primarul Vasile Mihalca.

Satul Preluca Nouă este situat la 29 de kilometri de Baia Mare și la 30 de kilometri de Târgu Lăpuş. În cele 110 gospodării trăiesc, în total, 310 suflete.

Reporter: Izabela Jurasko

Operator: Kristian Kosa

Etichete:

,

,

,

,