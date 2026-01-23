Live TV

Video Premieră: O primărie reduce taxele, după ce le-a mărit la începutul anului. Cei care au plătit majorat vor primi diferența înapoi

oameni la primarie pentru plata taxelor si impozitelor
Foto: Captură video Digi24

Decizie în premieră în municipiul Sfântu Gheorghe. Primăria reduce impozitele mărite la începutul anului pentru că localnicii au protestat. Măsura intră în vigoare peste o săptămână, iar cei care nu au plătit au fost rugați să aștepte. Totodată, cei care au plătit deja vor primi diferența înapoi. Anamaria Ianc vine cu toate informațiile.

După ce autoritățile locale au mărit valoarea taxelor și impozitelor, locuitorii din Sfântul Gheorghe au ieșit în stradă. Peste 100 de persoane au protestat la începutul acestei săptămâni, nemulțumite fiind de taxele prea mari, relatează Anamaria Ianc, jurnalist Digi24.

În consecință, primarul a anunțat într-o postare pe o rețea de socializare că valoarea dărilor pe care oamenii le au către stat va scădea.

Potrivit acestuia, noua măsură prevede ca taxele și impozitele pe care persoanele fizice le plătesc pentru locuințe și mașini să fie stabilite la minimul permis de lege.

Același lucru se va întâmpla și în cazul persoanelor juridice.

Hotărârea va intra în vigoare din data de 2 februarie, iar cetățenii care au apucat deja să plătească taxele pe acest an vor primi înapoi diferența.

